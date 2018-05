<span style='text-decoration: underline;'>Durant le mois de Ramadhan </span>:<br><span style='color:red;'>Un nouveau planning spécial pour prendre en charge les malades chroniques</span>

Dans le cadre du développement et de l’amélioration du secteur de la santé, les services de la direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran (DSP) organise un programme spécial durant le mois de ramadhan.

Le planning en question concerne des interventions et une prise en charge en urgence en cas de problèmes de santé des personnes malades et surtout ceux ayant des maladies chroniques. A cet effet, les éléments des services de santé vont vers le malade pour des soins ou une prise en charge.

Pour le bon déroulement de ce nouveau plan, durant le mois sacré, les dits services ont déployé tous les moyens humains et matériels pour arriver à des résultats satisfaisants et pour faire un travail comme il se doit. Dans le même cadre, il a été signalé que quelque 6 brigades mobiles constituées de médecins spécialisés et paramédicaux seront notamment sur le terrain pour assurer ce travail et ils seront mis à leurs dispositions des ambulances équipées de matériels de soin de dernière génération.

Les équipes en question seront sur le terrain à travers tous les lieux de la wilaya d’Oran et couvriront les 54 établissements de santé de proximité.