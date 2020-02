<span style='text-decoration: underline;'>Il permettra de couvrir l’est de la ville </span>:<br><span style='color:red;'>Un nouveau projet de conduite d’assainissement</span>

Oran s’étend vers l’Est et des milliers de logements ont été réalisés à Belgaid ainsi qu’un nouveau complexe sportif et un village méditerranéen qui font partie des structures qui vont accueillir les jeux méditerranéens 2021, ce qui nécessite de renforcer cette partie de la ville en infrastructures d’assainissement et d’approvisionnement en eau.

Dans ce cadre, les travaux d’une nouvelle conduite d’assainissement est en cours sur une distance de 11km pour un montant de 50 milliards. Les automobilistes à Oran ont aperçu plusieurs engins en train d’effectuer les travaux de creusage au milieu de la route du 4ème boulevard périphérique.

Selon le directeur des ressources en eau, Ce projet débute à partir de la cité 1600 logements à sidi El Bachir en passant par le nouveau stade de Belgaid, ensuite la route du 4ème boulevard périphérique pour arriver au collecteur de la station de pompage de Petit Lac, où les eaux seront ensuite transférées à la station d’épuration d’El Kerma. Notons que le projet est en cours de réalisation par « SOGERHWIT » une Entreprise Publique Economique (EPE) sous la tutelle du Groupe Hydraulique National (GERHYD) dont l’actionnaire unique est l’Etat.

Elle est spécialisée dans plusieurs domaines d’activités, notamment, la réalisation des réservoirs, châteaux d’eau, station d’épuration, réseau AEP, périmètre d’irrigation et espace verts. Cette société est présente sur plusieurs wilayas à travers plusieurs projets d’envergure.

Par ailleurs, la direction des ressources en eau de la wilaya cible également la région d’Arzew, afin de dépolluer la côte de cette commune d’exportation de pétrole et de gaz, les travaux consisteront à raccorder les constructions situées prés du littoral au réseau d’assainissement à la future station d’épuration d’Arzew. Le projet nécessitera une enveloppe financière de 30 milliards de cts. Les procédures administratives sont en cours pour permettre l’entame des travaux. Notons qu’après la réalisation des stations dépuration d’El Kerma et de Cap Falcon, d’autres projets sont programmés à Oran, notamment, une station à Mers Et Hadjadj et Arzew ainsi que le projet attendu de la station d’Oued Tlèlat qui, une fois réalisée, permettra de dépolluer le lac Oum Ghellaz.

Notons que la réalisation d’une STEP vise deux objectifs essentiels, à savoir : l’arrêt des rejets des eaux usées dans la mer et la réutilisation des eaux traitées pour l’irrigation des terres agricoles. L’objectif principal est d’éliminer les risques sanitaires. Ainsi, les eaux usées épurées sont réutilisées pour l’irrigation de certaines cultures telles que l’arboriculture ou les fourragères.

Ce genre de procédé d’épuration de plus en plus utilisé à travers le monde, notamment pour les petites communautés, présente beaucoup d’avantages. C’est un procédé écologique qui fonctionne sans utilisation d’énergie, ni apport de produits chimiques.

Fethi Mohamed