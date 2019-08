<span style='text-decoration: underline;'>Les souscripteurs du pôle Ahmed Zabana ne décolèrent pas</span>:<br><span style='color:red;'>Un nouveau sit-in et une tentative de fermer la circulation au rond-point Pépinière</span>

Les souscripteurs du pôle Ahmed Zabana ne décolèrent pas. Ils ont tenu hier matin un énième rassemblement de protestation devant la Direction régionale de l’AADL pour dénoncer le retard dans le raccordement de leurs logements aux réseaux d’électricité et du gaz de ville et pour exiger l’accélération des procédures administratives nécessaires pour l’attribution des logements achevés au nombre de 7.400.

Les délégués des concernés, réclament notamment des affectations définitives, l’assainissement des recours et des dossiers en instance et le recensement des logements achevés. Les souscripteurs en colère, ont essayé à plusieurs reprises de fermer à la circulation au rond-point Pépinière pour exiger une intervention des autorités locales. Ils ont crié durant plusieurs heures des slogans hostiles à la direction AADL et au chef de l’exécutif local: «Barakat !

Arrêtez vos mensonges», «nous voulons nos logements», «autorités locales absentes», «wilaya en congé».

L’énième report de l’attribution des premiers logements location-vente du pôle urbain Ahmed Zabana à fin 2019 en raison de retard dans le raccordement des appartements aux réseaux divers d’électricité, du gaz et d’AEP, continue de faire des remous. Les souscripteurs ont tenu à ce jour près de 15 rassemblements de contestation devant le siège de la wilaya, la Direction régionale AADL et la Direction de l’Habitat.

Les délégués des souscripteurs soutiennent que ce mouvement de contestation se poursuivra jusqu’à l’attribution des 13.000 logements de ce site. Il faut savoir qu’au total 7.400 logements sont achevés dans ce pôle, mais la majorité ne pourront jamais être attribués fin 2019. Les souscripteurs réclament un «calendrier détaillé avec des dates précises pour l’attribution de tous les logements de ce site au nombre de 13.000».

Ils soutiennent que «70% des logements de ce site sont achevés et que la viabilisation ne nécessite pas un report de plusieurs mois».

Ils réclament également l’ouverture du site électronique pour le payement des tranches et l’octroi des affectations définitives (avec numéros des immeubles et des appartements), l’assainissement des recours et des dossiers en instance, le recensement des logements achevés dans le nouveau pôle urbain et le lancement des 1.000 logements supplémentaires pour les souscripteurs ayant déposé des recours.

