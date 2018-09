<span style='text-decoration: underline;'>MCOran </span>:<br><span style='color:red;'>Un nouvel entraîneur pour cette semaine</span>

Le MC Oran, qui a concédé samedi soir sa troisième défaite en autant de matchs en déplacement depuis le début du championnat de Ligue 1 de football, engagera cette semaine un nouvel entraineur, a promis son président Ahmed Belhadj. Le nouveau coach succédera à Badou Zaki qui n’a plus donné signe de vie depuis qu’il était rentré chez lui au Maroc, il y a de cela près de deux semaines, pour des ?’raisons personnelles’’.

Mais entre-temps, le président Belhadj avait laissé entendre qu’il comptait résilier «à l’amiable» le contrat de l’ancien sélectionneur des ?’Lions de l’Atlas’’ surtout que les résultats des premiers matchs de l’équipe n’étaient pas à la hauteur des espérances, au moment où les rapports du technicien avec ses joueurs commençaient sérieusement à se détériorer. Cependant, et en l’absence de Badou Zaki, les ?’Hamraoua’’ ont réussi, mardi dernier, à se ressaisir en remportant leur premier match de la saison après avoir battu à domicile l’AS Aïn M’lila (3-1), sous la houlette d’un staff technique provisoire composé notamment de l’entraineur de l’équipe de la réserve et le préparateur physique. Les protégés du président Belhadj sont toutefois vite retournés à la case départ en s’inclinant samedi soir à Alger sur le terrain du Paradou (3-2), une amère défaite puisqu’ils menaient au score à la mi-temps (2-0). A l’issue de cette nouvelle contre-performance, le premier responsable du MCO s’est rendu compte de l’urgence d’engager un nouvel entraineur, et a promis de le faire au cours de cette semaine. Evoquant les raisons des difficultés éprouvées par les siens en ce début de championnat, eux qui avaient pourtant promis monts et merveilles à leur galerie durant l’intersaison, Belhadj dit ?’Baba’’, a fait savoir que ses joueurs «se sont plaints de la mauvaise préparation effectuée lors de l’intersaison», une période au cours de laquelle ils ont séjourné pendant trois semaines en Turquie où ils disputé pas moins de cinq matchs amicaux, avant de poursuivre leur préparation de pré-saison à Oran.