Un océan d’inepties urbaines

Il y a moins d’une dizaine d’années, un ancien Wali en poste à Oran, avait réussi à berner l’opinion locale par ses discours démagogiques et ses parodies de gouvernance, basées sur les fausses promesses et le culte des illusions. On se souvient entre autre, de ces «grands projets» inscrits dans un plan de modernisation d’Oran, de la «nouvelle ville» devant être implantée dans la zone agricole de Oued Tlétat et de bien d’autres opérations captivantes, telles que «la coulée verte» devant traverser Oran, la «tour signal» ou encore le retour à la corrida, dans les vieilles arènes en ruine, abandonnées depuis longtemps. A l’époque, bon nombre d’acteurs locaux, ne tarissaient pas d’éloges et d’applaudissements au tapage médiatique de l’ancien décideur qui traçait sa carrière par le verbe et l’agitation. A l’image de toute une faune d’énergumènes qui encombrent aujourd’hui les espaces, de la représentation populaire, au nom d’une légitimité bien contestable. Alliés naturels aux forces de l’argent et à la prédation capitaliste, ces présumés gouvernants locaux et leur relais sur le terrain, portaient et portent encore à bout de bras, des projets d’investissements privés, non pas pour les opportunités de création d’emplois et de richesse, mais surtout pour l’accès au patrimoine foncier et aux modes de financement opaques permis par le système. On se souvient qu’en prévision de la mise en service du Tramway d’Oran, des engagements avaient été pris pour la réalisation à travers le tissu urbain, d’une dizaine de parkings à étages devant régler le problème de stationnement et désengorger le centre-ville. Deux ou trois «opérateurs privés» allaient, dans ce cadre, bénéficier de terrains, mais ne semblaient surtout pas pressés de lancer leur projet… attendant de voir venir d’autres créneaux, d’autres opportunités. En plein cœur de M’dina J’dida, un ancien décideur a cru utile et intéressant, de construire un parking a étages, sans même réfléchir aux contraintes des voies d’accès sur cette zone urbaine, squattée par les marchands informels. L’armature métallique, réalisée pour quelque 100 milliards, allait être abandonnée des années durant. Une scandaleuse décision de gestion de l’espace urbain qui passera sans encombre, dans la banalité et l’impunité la plus totale, tant le terrain local est jonché de ce genre d’anomalies. Depuis quelques semaines, on a lancé des travaux de reconversion du parking à étages de M’dina J’dida en centre commercial. Certains suggèrent d’y recaser les marchands de friperie d’El Hamri. D’autres estiment utile d’affecter les box aux vendeurs illicites et aux ambulants, squattant les chaussées et les rues de M’dina J’dida. D’autres encore estiment, que le site devrait être affecté à l’entreprise de Wilaya du marché de Gros d’El Kerma pour sa gestion et son exploitation…En réalité, personne n’a une idée précise, crédible, efficace et rigoureuse, permettant d’assurer la rentabilité de cette structure construite à la hâte et dans la précipitation… Juste pour permettre au Wali de l’époque, de montrer qu’il «répond aux directives du gouvernement», concernant la réalisation des parkings à étages, devant accompagner le projet du Tramway. Oran, tel un bateau à la dérive, vogue depuis trop longtemps, dans un océan d’inepties urbaines et de platitudes, favorables aux adeptes de «l’affairisme», de la corruption et de la course à l’argent facile.

Par S.Benali