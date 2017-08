<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Un pan de l’histoire d’Oran</span>

Du haut du mont de l’Aïdour ou Murdjadjo où, se juxtaposent deux symboles à consonance cultuelle et culturelle, le mausolée de Sidi Abdelkader Moul El Meïda et Notre Dame de Santa Cruz, Oran apparaît, telle une reine bien assise sur son trône, les bras grands ouverts, accueillant ses hôtes. C’est l’expression si réelle qui se dégage de cette baie sur laquelle repose la cité appartenant à cette terre de civilisation: l’Algérie.

Oran est connue depuis des lustres. Dès sa fondation en 902, elle se fait connaître dans cet ensemble méditerranéen par sa favorable position géographique et par sa grande courtoisie qui l’ont menée à sa destruction, par la cupidité de l’homme. Elle eut cependant, le courage de se relever et de se retrouver à chaque fois, avec un nouveau souffle qui l’a rendue de plus en plus prospère et célèbre. Ville accueillante, Oran, a de tout temps, ouvert ses bras à ceux qui désiraient vivre en son sein et respirer son air. «C’est le paradis des pauvres» disait le grand penseur Ibn-Khaldoun dans ses prolégomènes.

Oran, dont le boulevard de l’ALN (Front de Mer), invite à la flânerie à l’heure où le soleil décline vers l’Ouest, Mdina Jdida et la splendeur de son souk tant rêvé, a mal aujourd’hui. Elle digère péniblement tout ce qui se dit autour d’elle, elle est aimable et ô combien pleine d’hospitalité.

«Les hommes d’Oran sont fiers et généreux, que de fois, ils nous ont offert le gîte et le couvert… Je n’oublierai jamais cette brise si douce caressant mon visage à chaque fois où je longeai ce boulevard qui fait face à la mer», tenait à témoigner un anonyme, résidant aujourd’hui à Oran.

…Manifestement, la malchance d’Oran, provient semble-t-il, de sa grande hospitalité sur laquelle elle s’est construite.

Tout en s’intégrant à la modernité, la cité oranaise n’a rien perdu de son identité, ni de ses expressions culturelles et cultuelles. Elle demeure la cité des mosquées, des medersas, des zaouia, incubateurs de la pensée nationaliste, ainsi que des mausolées, que des milliers d’Algériens et autres, continuent de visiter lors de leur passage. Sidi Lahouari le Saint Patron de la ville, Sidi Blel, Sidi M’hamed, Sidi El Hasni, Sidi Senouci, Sid Ahmed El Kabaïli, Sidi Abdelkader et bien d’autres saints, qui font la splendeur de la ville par leur foi et qui méritent un égard particulier.

Oran, qui tient sa force des nombreuses influences, est devenue un haut lieu de rencontres où se sont tissés de merveilleux liens fraternels et d’amitié et où se sont évanouies jalousies et rancœurs. Oran, c’est aussi cette mosaïque qui embellit chaque jour un peu plus, grâce aux efforts de ses enfants pour mériter une place honorable dans les arènes des plus belles villes de la rive méditerranéenne.

La cité oranaise, faut-il le rappeler, a de tout temps porté en elle, dans ses campagnes comme dans ses cités anciennes et nouvellement érigées sur ses flancs Est et Ouest, toute l’Algérie, qui journellement se côtoie dans un mode de vie des plus courtois et des plus chaleureux.

…Quant à l’histoire de la cité, l’on retiendra jalousement et à jamais, qu’Oran, fut à l’instar des villes et villages du pays, le berceau de grands hommes qui ont fait ce pays martyr, à l’image de Ahmed Zabana et bien d’autres.

Mohamed Sellam