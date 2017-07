<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent- Fête de l’indépendance et de la jeunesse </span>:<br><span style='color:red;'>Un pan de l’histoire révolutionnaire de toute une Nation</span>

Ce 5 Juillet 2017 qui marque le 55ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, reste placé sous le signe d’un pan de l’histoire révolutionnaire de notre Nation qui a arraché son indépendance au prix fort d’un sang qui a coulé chez le million et demi de martyrs qui se sont sacrifiés pour que vive l’Algérie libre et indépendante.

C’est donc un autre printemps qui s’ajoute à cette liberté, celle d’un peuple qui a dit non au joug colonialiste et qui après 132 ans d’oppression, a lutté pour finir par mettre fin à cette oppression aveugle malgré sa puissance et sa force; mais la voix de la liberté chez tous les Algériens et les Algériennes, aura été plus forte que celle des armes du colonisateur.

Aujourd’hui, l’Algérie vit sous le drapeau d’un vert et blanc frappé de l’étoile et du Croissant rouge qui flotte avec toute cette fierté d’un peuple et de celui de tous les Chouhadas dont les sacrifices en sont toujours l’hommage rendu à l’occasion de tous les événements à partir de ce 5 Juillet 1962. Les Moudjahidines qui méritent tout le respect et la reconnaissance, font eux aussi, partie de la famille révolutionnaire qui a elle aussi milité pour une Algérie souveraine et prospère.

La ville de Témouchent qui à l’instar de toutes les villes et villages d’Algérie, a célébré cette manifestation de ce 5 Juillet dans l’émotion et les souvenirs de tous ceux qui sont tombés au champ d’honneur dans la région ou à travers les quatre coins du pays.

C’est ainsi que les autorités civiles et militaires de la wilaya d’Ain Témouchent, ont marqué cette journée par leur présence à travers un programme riche mis sur pied à l’occasion des événements pour se rendre d’abord à la localité de Sidi Ben Adda distante de quelques bornes du chef-lieu de wilaya pour participer aux côtés des citoyens de cette commune à ces festivités de ce 5 Juillet sans oublier ce geste ô combien symbolique des autorités qui se sont rendus au domicile de la veuve du chahid Rezigui Boucif.

Inaugurations et sites baptisés aux noms de Chouhadas, ont été au menu de ce déplacement. Au niveau de la ville de Témouchent, il a été procédé à la dénomination de la rue adjacente au siège de la wilaya du défunt moudjahid «Boudieb Younes» qui s’est éteint récemment tout comme la nouvelle cité AADL. Au complexe culturel, diverses manifestations et activités culturelles marquant cet événement de ce 5 Juillet, ont été au programme de cette rencontre.

5 Juillet 1962-5 Juillet 2017: 55 années d’indépendance et une Algérie prospère sur la voie du progrès et du développement…

Sabri Nadjib