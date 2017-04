<span style='text-decoration: underline;'>Baptisé «Habibas Land»</span>:<br><span style='color:red;'>Un parc digne de «Disneyland» pour Oran</span>

Oran se prépare doucement mais sûrement aux JM 2021.

Après la signature, jeudi, d’une convention avec le géant turc de l’acier Tosyali pour la restauration de deux sites historiques que sont le Palais du Bey et de la mosquée du Pacha devant être intégré dans le circuit touristique de la ville et le lancement très prochain de l’extension de la place du 1er Novembre, un superbe parc d’attraction verra le jour dans les prochains mois à Oran.

Selon le wali d’Oran, ce sera au mois d’août prochain que le site réservé à cette infrastructure au boulevard Millénium, abritera un espace de détente et d’attraction similaire à ceux existant en Europe. En effet, encore une fois les efforts de Abdelghani Zaalane ont fini par payer. Le forcing qu’il a effectué, a abouti à la constitution d’une société mixte algéro-chinoise de droit algérien regroupant l’EPIC du parc d’attraction (51%) et le groupe chinois GAIA (49%) qui prendra en charge la réalisation de la plateforme et des différentes structures annexes qui l’accompagnent pour un investissement d’un montant évalué entre 400 et 700 milliards. L’opération de l’acquisition des équipements est déjà en cours et le cahier de charges pour l’avis d’appel d’offres fin prêt.

Dans son allocution, le wali d’Oran, louera les efforts de tous ceux qui ont contribué à cette réalisation qui permettra à Oran de se hisser au rang d’une véritable ville méditerranéenne d’autant que l’échéance des jeux méditerranéens de 2021 approche à grands pas.

A voir le court film en 3D exposé à la nombreuse assistance et à la délégation officielle, ce sera, sans nul doute, un bel acquis dont Oran sera fière et constituera une bouffée d’oxygène pour les familles oranaises qui disposeront d’un espace de détente qui fait vraiment défaut et qu’elles ne voient qu’à travers la petite lucarne.

Hakim Ghali