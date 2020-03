<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés | Bilan des 21 matchs disputés</span>:<br><span style='color:red;'>Un parcours honorant en dépit de l’absence de l’administration</span>

Si l’on voit le parcours du club phare de la Mekerra durant les 21 rencontres du championnat disputées, il demeure positif à plusieurs échelles et cela malgré les difficultés financières que vit l’USMBA.

A commencer par l’absence de son administration et que l’entraîneur partant Yaïche, dévoila certains secrets en déclarant à une chaine télé: «Tous les joueurs doivent leurs salaires qu’ils n’ont pas perçu depuis l’été dernier et certains, n’ont pas été rémunérés depuis la saison passée».

De tels propos ont mis à nu les nombreuses déclarations de l’ex-directeur général de la SSPA/USMBA, Kaddour Benayad qui avouait que ses joueurs sont payés et qu’ils devaient uniquement des primes de matchs. Les pires annonces de Benayad sont la création d’une académie de foot pour l’USMBA en cherchant de jeunes talents de Hammam Bouhadjar qui a enfanté les Meçabih et Bensaoula.

Des déductions totalement non fondées comme si les autres régions du pays n’ont rien enfanté et puis cette ‘fameuse’ académie lancée par un journaliste hors SBA, n’a toujours pas vu le jour et Benayad plia bagage face aux pressions des supporters et les réalités amères qui ont éclaté surtout l’incident des dossard scotchés contre le NAHD qui a déshonoré le club.

Le mal au sein de l’USMBA, est qu’elle est dirigée de loin par Hennani et de près par une personne persona non grata qui porte le sobriquet de ‘mille feuilles’ ici à Bel Abbés.

Sur le terrain, les camarades de l’arrière-gauche Nasreddine Benlebna, sont à féliciter et ont vraiment relevé le défit. En chiffres, l’USMBA réalisa un total de 26 points sur les 63 possibles durant les 21 matchs disputés et avec un match en moins chez l’ASO Chlef décalé suite aux mesures sanitaires contre le Covid-19 communément connu sous le nom de Coronavirus. L’équipe se pointe à la 11ème place, soit à sept longueurs d’avance sur les deux équipes qui ferment la marche, le NCM et le NAHD.

Les coéquipiers de Fateh Achour qui revient à la compétition après deux mois de convalescence, ont perdu 14 points à domicile (quatre défaites et un nul) suite à leurs grèves répétitives pour réclamer un peu de considération de leur administration fantôme mais en contrepartie, ils ont réussi dix points à l’extérieur, avec trois victoires chez l’ASO Chlef, le JS Saoura et l’US Biskra plus le point du nul ramené chez le NAHD.

En résumé, l’USMBA réalisa 8 victoires, 2 nuls et 11 revers avec la deuxième mauvaise défense du championnat après celle de Biskra et les 31 buts encaissés contre une ligne offensive classée en 9ème position et ses 21 buts inscrits, dont la moitié marqués par un seul joueur, le buteur de la Ligue Une avec dix réalisations. Il s’agit de la révélation Abdennour Ihab Belhocini, un joueur de cru qui signa son premier contrat sous l’ère du regretté président Djillali Bensenada.