<span style='text-decoration: underline;'>USTOMB</span>:<br><span style='color:red;'>Un partenariat stratégique sera scellé avec Peugeot Algérie</span>

USTOMB :

Un partenariat stratégique sera scellé avec Peugeot Algérie Un partenariat stratégique sera scellé ce mercredi entre le rectorat de l’université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf et les responsables du groupe Peugeot Algérie Production pour l’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes lauréats de cette université dans les métiers automobiles, a révélé hier le chargé de communication de l’USTOMB Maamar Boudia. C’est le DG du Projet Algérie de la société Peugeot Citroën Production Algérie, Jérôme Fournier, qui va signer cette convention d’échange et de coopération avec cette université. Outre le recrutement des meilleurs lauréats dans les filières de Génie mécanique, il sera aussi question de l’orientation des étudiants sur les métiers de la construction automobile. Un film documentaire sur le groupe Peugeot Citroën et son usine en cours de construction à Tafraoui, sera projeté durant la cérémonie de signature. La future usine de Peugeot sera opérationnelle début 2020. Cette usine aura une capacité de production moyenne de 10 à 15 véhicules par heure soit 50.000 véhicules/ an avec un système 3X8. L’usine commencera par le montage de trois modèles avant d’élargir petit à petit la gamme de véhicules montés localement. Le taux d’intégration locale sera de 15% durant la 3ème année de production, mais il devra monter à 40 ou 60% durant la sixième année. L’usine va démarrer en SKD puis évoluera vers le CKD. H.Maalem Partager ! tweet