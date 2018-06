Un patrimoine historique méprisé

M’Dina J’dida, le grand bazar à ciel ouvert qui accueille chaque jour des milliers de clients-visiteurs venus de toutes les communes de la région, voire d’autres wilayas, reste on le sait, l’un des plus grands centres commerciaux de l’informel, générant des nuisances urbaines et des désagréments au quotidien. Il y a deux jours, notre confrère à Ouest Tribune, dénonçait à son tour l’anarchie qui règne dans ce vieux quartier populaire, créé en 1845, par l’armée française d’occupation pour cantonner les populations musulmanes hors de la ville européenne. Appelé au départ et par dérision, «Village Nègre», le quartier allait peu à peu se débarrasser de ses baraques et des maisons de fortune, pour devenir une M’Dina J’dida, la «ville nouvelle» connue pour ses nombreux petits magasins, regroupés par activités, dans chacune de ses rues et ruelles. Des activités ou prédominaient l’artisanat traditionnel et les produits destinés essentiellement à la population autochtone: tapissiers, brodeurs, dinandiers, maroquiniers, savetiers, tailleurs, bijoutiers et bien d’autres métiers, allaient donner au quartier sa renommée, lui conférant même une dimension «touristique», que l’on ne pouvait soupçonner. Les cafés, les bains maures, servant aussi de dortoirs pour les passagers, les commerces de céréales et légumes secs, les moulins et minoteries, assuraient également l’animation de l’activité commerciale dans cet espace urbain traversé par la vaste esplanade, devenue historique appelée Tahtaha». C’est là, dans la mosquée de la rue Hadi Hacène, appelée par la suite mosquée Chérifia, que l’une des plus célèbres personnalités d’Oran, Si Tayeb Al M’Haji à choisi en 1912, de s’installer définitivement pour y créer la première école moderne libre à Oran. La Zaouïa de Si Tayeb Al M’Haji. «Alem Jalil», érudit et éducateur, le Cheikh Si Tayeb el Méhadji, sera connu pour son engagement dans la lutte patriotique, prônée comme un devoir sacré, malgré l’hostilité active et les menaces des autorités coloniales. Aujourd’hui, beaucoup parmi les présumées élites oranaises, semblent avoir totalement oublié Si Tayeb El Mehaji et sa Zaouia de la Mosquée Chérifia, abandonnée dans le chaos et les turpitudes, d’un environnement urbain indigne de la mémoire collective. La Mosquée Chérifia, Sidi Blel et toute la M’Dina J’Dida, comme bien d’autres lieux, font partie de ce pan de patrimoine historique oublié, voire méprisé.

Par S.Benali