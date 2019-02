<span style='text-decoration: underline;'>Le salon international SIAHA 2019 </span>:<br><span style='color:red;'>Un pavillon spécial Omra pour les agences spécialisée dans ce créneau</span>

La 10ème édition du Salon SIAHA, prévu du 21 au 24 février courant à Oran, sera marquée par la mise en place d’un pavillon «Omra» dédié aux agences nationales et internationales spécialisées versées dans ce créneau, a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Organisé par «Astra communication» sous le parrainage du ministère du Tourisme et de l’Artisanat et placée sous le thème du «développement et de la durabilité», le salon SIAHA s’organise dans un contexte où le secteur du tourisme et de l’hôtellerie connaît un essor notable dans la wilaya d’Oran qui se prépare à abriter les jeux méditerranéens 2021, un événement sportif et touristique en même temps. Le salon sera composé de deux pavillons: le premier dédié au tourisme, aux voyages et au transport. Il permettra de mettre en avant les potentialités de la région de l’Ouest, et en particulier des villes d’Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Témouchent entre autres, auprès des professionnels du tourisme. Il permettra également de promouvoir la destination Algérie à travers des visites guidées à travers Oran et dans les villes avoisinantes, a-t-on expliqué. Le deuxième pavillon, ont précisé les organisateurs, sera consacré aux équipements, aux services et aux matériels pour hôtels et restauration. Il sera une occasion pour les professionnels de faire découvrir les nouvelles collections, les dernières créations en matière d’équipements de chambres d’hôtels, de la restauration, des grandes cuisines et autres aspects liés à ce domaine. Le but étant de répondre à une demande de plus en plus croissante exprimée par les investisseurs de plus d’une centaine de projets hôteliers en cours de réalisation dans la ville d’Oran, devenue nouveau pôle d’investissement et de développement hôtelier et touristique. Plusieurs nouveautés consacreront cette 10ème édition du salon SIAHA, un pavillon «Omra» sera spécialement aménagé pour les agences spécialisées nationales et internationales, ainsi qu’un espace de formation pour les voyagistes en matière de maîtrise des différents logiciels et applications informatiques. Un concours culinaire pour promouvoir la gastronomie algérienne et des équipements d’hôtellerie et de restauration est prévu par les organisateurs. Il sera animé par des chefs cuisiniers et des pâtissiers nationaux et étrangers. Des conférences, des démonstrations, des présentations de produits, des rencontres B to B ainsi qu’un grand show culinaire figurent au programme de cette manifestation.