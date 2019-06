<span style='text-decoration: underline;'>La perpétuité retenue contre les mis en cause</span>:<br><span style='color:red;'>Un père et son fils jugés pour trafic de stupéfiants</span>

La perpétuité retenue contre les mis en cause : Un père et son fils jugés pour trafic de stupéfiants

Un père et son fils ont comparu hier devant le tribunal criminel de première instance, pour répondre des griefs de trafic de stupéfiants et psychotropes. Le représentant du ministère public a requis à leur encontre, la perpétuité. Une peine qui a été prononcée par cette instance judiciaire.

C’est suite à des informations parvenues aux éléments sécuritaires le 04.08.2015, portant sur un véhicule se trouvant au niveau de la fourrière municipale et qui était chargé de drogue et comprimés de psychotropes. Ces stupéfiants et selon ces mêmes informations, sont dissimulés au niveau d’une cachette aménagée à cet effet. En se déplaçant à ce niveau, les policiers chargés de mener cette enquête, la fouille de ce véhicule une Logan, leur permettra de saisir la quantité de 22,865 kg de kif ainsi que la quantité de 32 000 comprimés de marque Rivotryl 2mg.

Les investigations entreprises suite à cette saisie, ont permis d’identifier le propriétaire de cette voiture, il s’agit en effet, du père S.B et son fils S.A. Interrogé sur la propriété de ce véhicule, S.B expliquera que cette voiture c’est lui qui l’a achetée pour son fils et qu’il lui arrive de l’utiliser en cas de besoin, niant être au courant de cette cache et des stupéfiants saisis dans la voiture. Ajoutant que son fils S.A, travaille en tant que tôlier, tout en le chargeant de ces faits.

Insistant sur les faits que son fils S.A, a déjà été mêlé dans une affaire similaire et il a été arrêté. Quant à son fils, il reconnaîtra les faits affirmant que c’est lui qui a aménagé cette cache, déchargeant son père de griefs retenus contre lui. Hier, devant le tribunal criminel, le mis en cause S.A, insistera sur ses déclarations tout en déchargeant son père, disant à l’audience que ce dernier n’a rien à voir avec cette affaire. Pour le père, ce fut les mêmes déclarations faites lors de l’enquête.

Mais voilà, au cours de l’audience, le président le confrontera avec des numéros de téléphones marocains avec qui il avait eu plusieurs communications.

Sur ce point, ce mis en cause dira qu’il avait de la famille par alliance dans ce pays. La défense des deux mis en cause, plaidera pour le fils S.A, les circonstances atténuantes, le fils a reconnu ces faits et a déchargé son père, il a agi de la sorte à son insu. De même que cette même défense plaidera la non culpabilité pour le père.

F.Abdelkrim