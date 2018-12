Une lueur d’espoir dans le conflit yéménite. Du moins, c’est ce qui ressort de la rencontre de ce jeudi en Suède où les deux parties en conflit ( à savoir les Houtis et le gouvernement reconnu internationalement) ont , non seulement repris langue, mais se sont mis d’accord sur plusieurs points dont le plus marquant , à croire le secrétaire général de l’ONU, est ce « cessez-le-feu » arraché aux deux belligérants et qui doit entrer en vigueur « dans les prochains jours », dans la ville portuaire de Hodeida par laquelle entre l’essentiel de l’aide internationale dans ce pays.

Dans ce pays, considéré comme l’un des plus pauvres au monde, c’est effectivement là un espoir immense pour le peuple yéménite qui a déjà perdu 10.000 hommes, femmes et enfants dans cette guerre qui dure depuis quatre ans, alors que des millions d’autres sont menacés par la famine.

Une guerre qui a viré totalement dans le tragique depuis l’entrée en scène de l’Arabie Saoudite qui a monté une coalition arabe pour faire « déguerpir » les Houtis de Sanaâ, sauf que rien n’a marché comme prévu, et tous les calculs des stratèges saoudiens se sont révélés faux, puisque cette guerre que l’on croyait pouvoir plier en quelques jours, voire quelques semaines, a pris une toute autre tournure et viré totalement dans l’horreur où les bavures des Saoudiens se sont multipliées en prenant pour cible écoles et hôpitaux.

Pour le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, qui a été l’instigateur de cette intervention militaire, la situation devenait insoutenable face au tollé et aux critiques dont il faisait face à cause de cette boucherie inqualifiable. Et les choses allaient se compliquer davantage pour lui, avec l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Et fatalement, il devait changer d’attitude et chercher une porte de sortie qui pourrait lui sauver la face, sans donner trop l’impression d’être là vaincu de l’histoire.

Ceci avec cela, et en plus du changement de position au sein du sénat américain, les choses devaient avancer dans le bon sens. Et les Houtis qui qu’on le veuille ou non, ont réussi à s’imposer comme des partenaires pouvant négocier d’égal à égal avec le gouvernement, car quoi que disent la propagande saoudienne, ils sont surtout et avant tout des Yéménites avant de n’être que des chiites soutenus par l’Iran. Lequel Iran, et sans trop faire de bruit, semble être la partie qui tire profit au mieux de tout ce qui se passe dans tout le Moyen Orient.

Par Abdelmadjid Blidi