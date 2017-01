<span style='text-decoration: underline;'>Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Un pin s’effondre à Ben Aknoun sans faire de victimes</span>

Un grand pin s’est effondré samedi matin à Ben Aknoun, sur les hauteurs d’Alger, bloquant la route menant au centre ville et endommageant deux véhicules touristiques sans faire de victimes, a-t-on appris auprès de la protection civile.

A 10h30, les passants empruntant la route du 5 juillet, près de la résidence universitaire pour garçons, Taleb Abderrahmane 2 (Ben Aknoun), ont été surpris par l’effondrement d’un grand arbre, un pin haut de 10m, qui a endommagé deux véhicules qui se trouvaient à proximité, a déclaré à l’APS le lieutenant Ben Khalfallah Khaled, chargé de la communication à la direction de la protection civile. Aucune victime n’a été déplorée parmi les passagers qui étaient à bord de deux véhicules, précise la même source qui a indiqué cependant qu’une femme, âgée de 45 ans et en état de choc, a été transportée à l’hôpital. Les services de la protection civile accompagnés des services de la commune de Ben Aknoun et des agents de l’entreprise de développement des espaces verts de la wilaya d’Alger, se sont précipités sur les lieux munis d’instruments nécessaires pour couper l’arbre et désengorger la route. Toujours selon le lieutenant Ben Khalfallah a fait remarquer que la chute était due à l’age de l’arbre qui avait atteint une hauteur de 10m qui le rendant ainsi fragile et qui a fini par céder devant la force des vents.