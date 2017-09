<span style='text-decoration: underline;'>Ahmed Ouyahia aujourd’hui devant les députés</span>:<br><span style='color:red;'>Un plan d’action, des défis et de grandes contraintes</span>

La réussite du gouvernement sur le volet social de son plan d’action est intimement liée aux performances économiques immédiates dont il doit faire preuve. Dans ce domaine, le gouvernement prévoit d’agir sur la gouvernance financière du pays.

Le Premier ministre passe aujourd’hui son premier examen. Face aux députés de l’APN, il doit défendre le plan d’action de son gouvernement. Un plan qui a fait l’objet d’une large diffusion et qui n’a, pour ainsi dire, aucun secret pour l’opinion nationale. Ahmed Ouyahia a communiqué autour de ce plan en relevant la difficulté de la situation financière du pays, avancé la solution du financement non conventionnel pour réduire la pression sur l’Etat et rassurer les Algériens quant à l’efficacité de la démarche qui, il faut le souligner, émane directement du chef de l’Etat. De fait, le gouvernement qui s’engage sur une piste «nouvelle» que certaines mauvaises langues qualifient de très accidentée, devra mettre en œuvre un plan d’action qui met le bien être citoyen au centre de sa politique économique et sociale.

Il reste que l’aspect le plus sensible du plan et qui ne fait pas l’objet de débat, même s’il constitue l’une des priorités de l’Etat, figure en bonne place dans le document gouvernemental. Il est question de «la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l’unité du pays». C’est un aspect fondamental qui est déjà acquis, mais qu’il va falloir sauvegarder la passe par la modernisation de la gouvernance qui a bénéficié d’un long chapitre dans le plan d’action. Le gouvernement s’engage, ainsi, à consolider les «progrès réalisés dans le développement humain, la préservation du potentiel de défense nationale ainsi que l’animation d’une politique étrangère définie par le président de la République dans le respect des constantes diplomatiques du pays». Cela, peut passer pour une évidence, mais ce sont autant d’acquis chèrement arrachés par l’Algérie sur près de 17 ans de travail acharné. La préservation de l’ensemble des victoires de la société, incombera donc au gouvernement lequel, rapporte le plan d’action, «s’engage à poursuivre la politique nationale de développement social à travers, notamment la promotion des secteurs de l’Education, de la Santé, la préservation du système de la sécurité sociale, la réduction du taux de chômage, la préservation de la politique de solidarité nationale ainsi que la promotion de la femme et de la jeunesse». C’est, en fait, le nœud gordien de la démarche gouvernementale, appelé à réaliser quelques miracles pour maintenir les indices sociaux au niveau qui sont les leurs, ces dernières années.

La réussite du gouvernement sur le volet social de son plan d’action est intimement liée aux performances économiques immédiates dont il doit faire preuve. Dans ce domaine, le gouvernement prévoit d’agir sur la gouvernance financière du pays, en passant «par la modernisation de l’administration des finances, du secteur bancaire et du marché financier, dont notamment une nouvelle mesure qui consiste au recours exceptionnel et transitoire au financement non conventionnel destiné exclusivement au budget d’investissement». Ce préalable à la relance économique effective du pays, s’articule «sur trois axes, à savoir la maîtrise de la dépense publique, l’amélioration de la collecte des ressources fiscales ordinaires, ainsi que l’amélioration de la gestion du domaine public de l’Etat» lit-on dans le document du gouvernement.

Cette nouvelle dynamique financière, annoncée par le plan d’action, sera adossée au financement non conventionnel. Et pour éviter toute dérive inflationniste, le gouvernement insiste dans son plan, que ce nouveau mode de financement «sera dédié exclusivement vers le budget d’investissement de l’Etat et non pas vers les dépenses de fonctionnement». Une garantie de créer de la richesse à postériorité, espère certainement le gouvernement.

Ahmed Ouyahia étalera toutes ces informations en usant de son franc parler, mais également d’une force de persuasion, dont il est passé maître. Il devra ainsi, convaincre les député que le gouvernement a les moyens de rationaliser «des dépenses publiques de subventions au profit de la population». Une porte ouverte, on l’imagine bien, à toutes les critiques de l’opposition qui n’attend que le mot «subvention» pour sortir son artillerie. Mais, pour le Premier ministre qui a eu à gérer le pays dans les moments les plus critiques, saura certainement faire évoluer le débat et l’amener sur le terrain strictement économique. Le plan d’action retient à ce propos, «l’amélioration de l’environnement des affaires et la facilitation des investissements productifs des biens et services».

Ces mesures font partie des «priorités du plan d’action du gouvernement en vue de maintenir la dynamique de la croissance et la progression dans le développement des exportations hors secteur des hydrocarbures». C’est tout le défi de l’exécutif Ouyahia. En fait, en maintenant l’activité, il crée de l’emploi, des richesses et les Algériens peuvent se permettre de maintenir leur train de vie. C’est la principale mission du plan d’action du gouvernement.

