<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un plan d’action pour prendre en charge l’environnement du Grand projet urbain d’Oran</span>

Le wali d’Oran, Mouloud Cherif, a appelé dimanche les services concernés, en association avec la société civile, à la mise en œuvre d’un plan d’action pour prendre en charge de manière durable la question de l’environnement du Grand projet urbain d’Oran.

Lors d’un conseil de l’exécutif consacré à plusieurs points, dont ceux de la situation de l’environnement et de la situation des crédits de paiement, le wali a souligné que ce plan d’action portera, entre autres, sur une vaste campagne de plantation d’arbres au niveau des zones dénudées, situées à l’entrée des principaux axes routiers menant à la ville d’Oran.

L’entretien des plants sera confié à l’entreprise Oran-vert et aux communes. A ce propos, M. Cherif a instruit la conservation des forêts de faire une évaluation des travaux pour entamer ce «programme vert», dès le début du mois de septembre, indiquant que son financement sera assuré par la wilaya en ce qui concerne l’achat des plants. A charge aux communes de s’occuper de l’entretien, a-t-il ajouté.

Le programme d’action prévoit également la mise en œuvre d’un plan d’urgence pour la prise en charge des déchets spéciaux, générés par certaines zones industrielles et les deux zones portuaires d’Oran et d’Arzew. La prise de mesures urgentes pour le traitement des déchets des soins hospitaliers a été également préconisée dans ce plan d’action. Mouloud Cherifi a, en outre, appelé à la prise en charge régulière des cités d’habitation, instruisant les services concernés à mettre les moyens humains et matériels nécessaires pour enrayer tous les points noirs qui enlaidissent l’environnement immédiat des citoyens. Le chef de l’exécutif de la wilaya a ensuite examiné la situation de la consommation des crédits des programmes sectoriels déconcentrés au titre de l’année en cours. Selon le directeur du Trésor de la wilaya, Tayeb Merine, le montant provisoire des crédits de consommation est de 5 milliards DA au 30 juin dernier. Les instances, en cours de traitement, sont de l’ordre de 450 millions DA. Pour rappel, le grand projet urbain regroupe les communes d’Oran, de Bir El Djir, Es-Sénia et Sidi Chahmi.