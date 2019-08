<span style='text-decoration: underline;'>Tizi-Ouzou</span>:<br><span style='color:red;'>Un plan de circulation aidera à réduire les accidents</span>

Un plan de circulation bien étudié va aider à réduire les accidents de la circulation à indiqué samedi à l’APS le chef de brigade de la sécurité publique au niveau de la sûreté de daïra d’Azeffoune, à 60 km au nord de Tizi-Ouzou, le commissaire de police, Mekaibeche Abdellah.

Rencontré en marge d’une campagne de sensibilisation sur les accidents de la circulation, menée au niveau de la ville côtière d’Azeffoune, le commissaire Mekaibeche a relevé, en se référant à son expérience sur le terrain, qu’ «un plan de circulation bien étudié et qui prend en considération tout les paramètres de la ville où il sera mis en application, va non seulement réduire de manière sensible les accidents de la route mais aussi instaurer un comportement civique au sein de la société».

Selon lui le citoyen qu’il soit conducteur ou piéton prend en considération les conseils de prudence et les orientations qu’on lui donne durant les campagnes de sensibilisation.

«Malheureusement, dans plusieurs villes, les passages piétons n’existent quasiment pas, y compris devant les établissements scolaires», a regretté le chef de brigade de la sécurité publique. La campagne de sensibilisation menée au niveau d’Azeffoune, dans le cadre du «Plan bleu» pour la saison estivale, a ciblé des automobilistes et des vacanciers qui fréquentent les plages de cette ville balnéaire.

Des conseils et des prospectus leur ont été distribués. Les enfants du camp d’Azeffoune ont été, de leurs côté, destinataires d’un livre d’éducation routière. Ces petits vacanciers originaires de la wilaya Msila et qui passent leurs vacances à Tizi-Ouzou dans le cadre des échanges organisés par le ministère de la Solidarité de la Famille et de la Condition de la Femme, ont eu droit à des conseils en matière de sécurité routière.

S’agissant des accidents de la circulation enregistrés dans le périmètre urbain relevant des compétences de la sûreté de daïra d’Azeffoune, le commissaire de police, Mekaibeche a indiqué que depuis le début de la saison estivale aucun accident mortel n’a été enregistré. Selon les chiffres communiqués par ce même responsable, il a été enregistré durant cette période trois accidents ayant fait trois blessés.

La campagne de sensibilisation en direction des usagers de la route, lancée dans le cadre du Plan bleu, s’étalera le long de la saison estivale dans les villes et plages de la wilaya, à raison de deux campagnes par semaine (avec deux sorties par jour), a-t-on appris la chargée de communication et des relations publiques, le commissaire principale Djamila Temmar.