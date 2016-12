<span style='text-decoration: underline;'>Fêtes de fin d’année</span>:<br><span style='color:red;'>Un plan national de sécurité mis en place par la DGSN</span>

En prévision des fêtes de fin d’année, un plan spécial sera mis en place par la Direction Générale de la Sûreté Nationale, (DGSN), au niveau des zones urbaines de sa compétence territoriale, afin de garantir la sécurité des citoyens. Un déploiement renforcé d’effectifs d’agents au niveau des villes sera aussi établi à cette occasion.

Alger: Samir Hamiche

Dans un communiqué la DGSN a affirmé qu’à l’occasion de la Fête de fin d’année 2016, le Commissaire Divisionnaire de Police Amar Larroum, Directeur de Communication et presse de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, informe que la Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place un plan national de sécurité et de mesures préventives au niveau des zones urbaines de sa compétence territoriale, notamment aux stations de transport, des axes routiers et des lieux publics pour assurer la sécurité des citoyens, à l’occasion de la fête de fin d’année ». La DGSN prévoit un renforcement de ses effectifs sur le terrain ainsi que le renforcement des points de contrôle entre autres. « Le plan mis en place, à l’occasion du nouvel an 2017 qui coïncide aussi avec la période des vacances scolaires, consiste en un déploiement renforcé d’effectifs d’agents de police pour assurer la sécurité des lieux de cultes, des places publiques, des lieux de divertissement, des centres commerciaux, des hôtels et des places fréquentées par les touristes, des stations de transport (ports, aéroports, gares routières, ferroviaires et métro..). Renforcement des points de contrôle routier par des moyens techniques et les radars de contrôle de vitesse, et d’autres technologies y afférentes », détaille la même source. Par ailleurs, le Directeur de la Communication a précisé que Monsieur le Général Major Abdelghani Hamel, Directeur Général de la Sureté Nationale, veille personnellement à la mise en œuvre du plan national de sécurité. Il a ordonné à tous les services de Police de prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour assurer la sécurité et la tranquillité aux citoyens. Les moyens utilisés dans le cadre de la mise en œuvre du plan sont appuyés par des hélicoptères de l’Unité Aérienne de la Sureté Nationale, de la télésurveillance qui permet la gestion du trafic routier ».

Par ailleurs, un appel aux conducteurs et aux usagers de la route, à faire preuve de vigilance, de suivre les règles d’une conduite raisonnable et au respect du code la route, a été lancé par la DGSN. « Les services de Police sont mobilisées 24h/24 pour assurer la permanence aux postes de police et répondre aux besoins des citoyens sur le numéro vert 15 48, le 17 secours et ses pages facebook et twiter», affirme-t-on.