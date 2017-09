<span style='text-decoration: underline;'>﻿Benghabrit l’a annoncé hier</span>:<br><span style='color:red;'>Un plan spécial pour lutter contre le phénomène du redoublement</span>

La ministre de l’Education nationale a tenu, hier, à éclaircir bon nombre de questions qui reviennent chaque année à savoir la surcharge des classes, l’absence d’établissements scolaires au niveau de quelques régions, le redoublement des élèves et la formation des enseignants entre autres.

Lors de son passage sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, Nouria Benghabrit, a annoncé d’emblée, la réception de plus d’une centaine d’établissements scolaires. «On continuera à ouvrir de nouveaux établissements scolaires. Pour l’année 2017-2018, on a ouvert 102 nouveaux établissements qui s’ajouteront à ceux qui existaient déjà. «La question qui se pose aujourd’hui, c’est que non seulement il faut construire de nouvelles écoles, mais il faut aussi assurer leur entretien. Il faudra que la ressource humaine puisse faire un travail en matière d’entretien» a-t-elle affirmé.

La ministre a confirmé par ailleurs, qu’il y a un gel d’un certain nombre d’opérations de construction d’établissements scolaires. «Là où il y a de nouvelles constructions, il devient absolument urgent d’ouvrir non seulement des écoles primaires, mais des collèges», a insisté la ministre. Pour ce qui est de la surcharge des classes, la ministre a affirmé que «s’il y a de la surcharge des classes, aujourd’hui, elle touche un nombre infime d’établissements» a-t-elle affirmé en ajoutant «nous avons 5,67% de divisions pédagogiques atteintes par la surcharge. Celle-ci a des raisons multiples, elle concerne les régions qui ont connu une vitalité en matière de reconstruction».

Parmi les villes dont les établissements scolaires sont confrontés à une surcharge «importante», elle cite celles d’Oran, Alger-est, Boumerdes et Sétif, en particulier, en raison, explique-t-elle, de la mobilité des citoyens, de l’élévation du taux de natalité ou du redoublement «dans certaines divisions pédagogiques».

De l’indépendance jusqu’aux années 90, tient-elle d’autre part à souligner, «la démocratisation de l’école, son algérianisation et son arabisation sont devenues des «faits réels», estimant qu’au-delà de la dimension quantitative, il reste à assurer la maitrise des compétences et l’ouverture sur les langues.

Faisant par ailleurs état des obstacles placés sur le chemin de l’école, Mme Benghebrit regrette la «surpolitisation et la sur médiatisation» dont elle est l’objet de même que certains aspects «qui n’aident pas à voir clair».

Interrogée sur le phénomène des redoublements d’élèves, la ministre a affirmé «qu’un véritable plan Marshall, entamé l’année dernière, sera déployé durant l’année scolaire 2017-2018 par le ministère de l’Education nationale pour faire face au phénomène du redoublement». Elle a qualifié par ailleurs, le taux national de redoublement d’ «anormalement élevé, en particulier au niveau du collège».

Benghabrit a affirmé que cette situation est le résultat de l’échec de la formation. «Il ne peut y avoir une école de qualité qu’avec des enseignants formés et de qualité», assurant que «la formation spécialisée et la formation continue constitueront l’épine dorsale du secteur.

D’autre part, l’invitée de la chaîne III a confirmé l’existence de l’absentéisme à la reprise des cours parmi le personnel encadrant. Elle a affirmé dans ce cadre, que 4.216 enseignants n’ont pas rejoint leurs postes sur plus de 500.000 et ce, «pour des raisons multiples», soit un taux de seulement 0.7% du total a-t-elle souligné, tout en notant que 104.000 nouveaux enseignants ont marqué leur présence. Au sujet du manuel scolaire, la ministre a indiqué que plus de 65 millions d’ouvrages ont été imprimés dont 30 nouveaux titres.

Interpellée au sujet de la polémique née de la suppression de «Bismillah» de certains manuels scolaires qu’elle qualifie de «faux procès», elle a exprimé que celle-ci est «obligatoire» s’agissant des manuels inhérents à l’éducation religieuse et que par le passé, elle n’existait pas sur tous les livres scolaires.

Alger: Samir Hamiche