<span style='text-decoration: underline;'>Ligue de gymnastique - Nouvelle salle Essabah</span>:<br><span style='color:red;'>Un pôle de développement à encourager</span>

Ce fut une idée géniale, de domicilier une nouvelle salle à l’Est d’Oran, dans cette cité dortoir. La salle des frères Missoum, ex Marcel Cerdan, située à Sidi Lahouari, a formé beaucoup d’athlètes, pour les différentes catégories des sélections nationales. Actuellement, les inscriptions ont dépassé les prévisions, selon M. le président de la ligue et son adjoint, M. Raho, ex athlète d’élite. Après la rentrée scolaire, les entraînements commenceront pour la première fois, et les familles d’athlètes ont reçu favorablement l’idée, de voir leur progéniture faire de la gymnastique et les agrés. Le matériel adéquat est présent, grâce aux efforts de la ligue de gymnastique de la wilaya d’Oran et la DJS, qui veulent développer cette discipline.

M. Ouadah