<span style='text-decoration: underline;'>Carnage à Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'> Un policier armé tue son ex femme, son père, sa mère et son frère  </span>

Un policier armé tue son ex femme, son père, sa mère et son frère

Carnage à Sidi Bel-Abbès : Un policier armé tue son ex femme, son père, sa mère et son frère

Un vrai carnage s’est déroulé hier, dimanche matin, au niveau d’un quartier de la commune de Sidi Lahcen, sise à quatre kilomètres à l’ouest de Sidi Bel Abbés. Il s’agit d’un policier en fonction qui s’est dirigé vers le domicile de son ex épouse avant de lui tirer dessus à l’aide de son arme de service. Ensuite, il exécuta la mère de son ex, son père ainsi que son frère, alors que la sœur de son ex, blessée par balles, est au niveau du service des soins intensifs au sein des UMC de l’hôpital Abdelkader Hassani de SBA. Quatre décès sont à déplorer à la suite de ce carnage. L’auteur de ce génocide, qui semble ne pas avoir accepté la séparation de son épouse, est toujours en fuite. La recherche du fugitif est en cours à l’heure où nous mettons sous presse.

M. Bekkar