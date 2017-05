<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Un pourcentage de 82,12% à l’Ouarsenis</span>

L’après-midi avançant des grappes de femmes accompagnées de leurs enfants, prennent possession des rues du chef-lieu, se dirigeant vers les centres de vote.

C’est une habitude, relève un citoyen, c’est aux hommes de rester à la maison, de garder les tout petits. La forte présence des femmes aura un impact certain sur le taux final de participation. Une tendance qui se vérifie à chaque scrutin au niveau des grandes agglomérations comme Tissemsilt, Bordj Bounaâma, Theniet El Had ou encore Khémisti. Les Tissemsiltis ont voté en trois vagues successives. Aux premières heures, les adultes et personnes âgées, en début d’après-midi, les femmes et à partir de 17 heures, les jeunes. A 10 heures, le taux de participation à Tissemsilt était de 11,87 1% une première estimation tirée des 475 bureaux de vote de la wilaya, il est passé à 27,81% contre 17,08% enregistré en mai 2012 à 13 h. Prévue à 19 heures, l’heure de clôture des suffrages est prolongée jusqu’à 20 heures. A 16 heures, le taux de participation aux élections du 04 mai 2017 a atteint dans la wilaya de Tissemsilt, la barre de 47,21% contre 30,09% enregistré en mai 2012. Une décision judicieuse puisque à partir de 17 heures, une nouvelle frange d’électeurs, celle-là plus jeune, commençait à former de longues chaînes au niveau des différents bureaux et centres de vote de la wilaya. Aucun incident majeur ou regrettable n’est venu entacher le déroulement du scrutin. En vérité, le chef de sûreté de wilaya a pris toutes les dispositions à l’effet de réussir l’opération du scrutin. Des centaines de policiers ont été mobilisés. Les agents de l’ordre de différentes structures policières de la wilaya, étaient tous réquisitionnés pour ce rendez-vous. Un scrutin, en vérité, serein, que les observateurs de l’Union africaine, ont suivi dans quasiment toutes les daïras de la wilaya. En plus des centres et bureaux de vote, à l’exemple des représentants d’institutions internationales, ont visité le centre de suivi et de tri de la commune de Tissemsilt. Pour rappel, Tissemsilt dispose de 146 centres de vote et de 475 bureaux. En fait, à l’instar des grandes villes du pays, l’électeur urbain tissemsilti, a traditionnellement, un réveil difficile, tardif et il faut attendre l’après-midi pour constater un saut dans le taux de participation. Généralement, les électeurs ont le profil de la sociologie locale, le matin, les hommes les premiers à voter, font presque tous une halte au café; histoire de tâter le pouls et de prendre la température citoyenne. L’électeur des localités rurales est, quant à lui, plus matinal. L’après-midi, ce sont les électrices qui ont pris en groupe, souvent entre voisines, en masse, le chemin des bureaux de vote, après avoir, le matin vaqué à leurs occupations ménagères. Ainsi est construite la société. Et ainsi il faut prendre les taux modestes de la matinée qui tranchent avec la relative dynamique du scrutin au-delà de 13 heures. En moins de deux heures à partir de midi, la tendance s’est visiblement inversée avec l’apparition des files dans de nombreux bureaux de vote à travers la wilaya de Tissemsilt. Un satisfecit pour la wilaya, c’est avec un taux de 82,12% de participation que se sont soldés les résultats de ces élections législatives au niveau de la wilaya de Tissemsilt qui compte pas moins de 178.779 électeurs à travers les 22 communes de cette circonscription électorale. Une augmentation de 32,09% par rapport au scrutin 2012. Résultat à Tissemsilt: Les premières estimations après l’opération du dépouillement effectuée, les électeurs ayant voté dans la wilaya de Tissemsilt, viennent de choisir leurs députés. Il s’agit de: FLN: 03 sièges (CHAALAL Ahmed, BOUCHAREF Hamid et ABBAD Khedidja Née Yachekour). RND: 01 siège (GUIDJI Mohamed). MPA: 01 siège (BERBARA El Hadj Cheikh).

Mohamed Achraf