<span style='text-decoration: underline;'>La chef de daïra de Boutlélis, Mme Ferouani Fatima, invitée de «les Grands débats de Ouest Tribune»</span>:<br><span style='color:red;'>Un pragmatisme et un dévouement inébranlables au service de la population</span>

Ferouani Fatima est une chef de daïra pragmatique, dynamique et ambitieuse. Etre une femme dans un milieu essentiellement masculin, ne la complexe nullement, elle qui a déjà une riche expérience en tant qu’attachée de Cabinet de plusieurs walis dont l’actuel ministre de l’habitat Temmar Abdelwahid auprès duquel elle était chargée de la communication dans la wilaya de Mostaganem.





Nous l’avons connue à ce moment-là, lors d’un forum tenu, il y a trois ans. Notre étonnement a été grand en constatant sa maitrise des dossiers de tous les secteurs en si peu de temps. En effet, sa nomination à Boutlélis date de septembre 2017 et déjà, elle a mis en branle un plan d’action ambitieux pour répondre aux multiples préoccupations d’une population évaluée à 71914 âmes.

Animée d’une volonté et d’un engagement tels qu’elle s’est attaquée, d’abord, à ce qui semble être les problèmes prioritaires comme le logement, les réseaux d’assainissement des petites bourgades composant sa circonscription, le littoral de 12 km comprenant les deux plus belles plages de la wilaya et l’investissement.

Le secteur de l’habitat dont les programmes sont nombreux et consistants, a été relancé depuis son arrivée à la tête de cette collectivité considérée comme la porte ouest de la wilaya et pas moins de 23825 logements tous segments confondus sont en cours de réalisation dont 900 destinés aux habitants des Planteurs dans le cadre de l’éradication de ce bidonville. S’agissant du problème du cadre de vie de certaines localités comme Bouyacour et Brédhéa qui vivent dans des conditions assez difficiles, Ouest Tribune s’est interrogé sur le peu de cas qu’on fait de ces dernières, ce à quoi madame Feraouni répondra qu’elle a, parfaitement, conscience de cette situation et qu’elle s’est déplacée sur les lieux pour constater de visu tous les désagréments que subissent les citoyens. Il faut dire que la voirie est dans un état lamentable, les façades lépreuses et les constructions illicites clochardisant encore plus ces bourgs. Elle nous informe qu’elle a ficelé un dossier qu’elle a soumis à sa tutelle pour précéder à la pose de réseaux d’assainissement et permettre, de ce fait, la réfection de la voirie, véritable bourbier en temps de pluies.

Notre oratrice semble accorder un intérêt particulier pour le tourisme de par les atouts dont dispose la daïra de Boutlélis. 12 km de littoral et deux superbes plages, encore à l’état naturel et sauvage, Cap-Blanc et Madagh qui vient d’être alimentée en eau potable alors qu’elle en était démunie ainsi que plusieurs forêts récréatives dont celle de Madagh, de M’sila ou encore celle dite de la vierge se situant à Misserghin, désertée depuis la décennie noire et qui reprend peu à peu vie grâce à sa ténacité et celle du maire Safa Ahmed.

Une question sur la célèbre plage de Madagh qui demeure encore vierge et d’éventuels projets en prévision, l’invitée des grands débats d’Ouest Tribune, insiste justement sur la préservation de la nature et préfère un tourisme écolo au béton qu’elle rejette d’un revers de la main. Elle dira, qu’en plus de l’alimentation en eau potable par le forage d’un puits, une opération d’électrification a été lancée et en l’absence d’un réseau public qui nécessite un investissement important, c’est le solaire qui primera dès la prochaine saison. Elle rappellera qu’un plan d’aménagement touristique (PAT), est à sa deuxième phase et que c’est lui qui déterminera la destination des espaces y relevant. Cap-Blanc sera, si le projet est approuvé, relié à la forêt de la vierge par une route projetée qui amènera une plus-value touristique indéniable. Le projet est, toutefois, inscrit sur ses tablettes.

Elle compte réhabiliter la grande Sebkha dont une bonne partie traverse la zone, un vieux rêve qui date de plusieurs décennies, mais pour cela, nous dit-elle, il y a nécessité de la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées (STEP), dont les odeurs empoisonnent cette zone humide, nid des flamands roses. Elle compte en faire un espace de détente et de loisirs au profit des familles, non seulement de Boutlélis mais aussi de toute la wilaya d’Oran. Une étude a été lancée à sa demande par la Direction des ressources en eau.

Quant à l’investissement, véritable moteur de la croissance économique locale tant les trois communes manquent de ressources financières leur permettant de se développer harmonieusement, se caractérise par la présence de deux zones d’activités en services à Misserghin. Les industries de marbre, aluminium, équipements d’aires de jeux, volailles, eau minérale et minoteries sont l’essentiel des activités présentes. Alors que trois autres zones sont en cours de réalisation dont la plus importante se situe à Boutlélis et s’étalant sur quelques 80 hectares. Celle-ci, a connu un retard du fait de la récalcitrante volonté de certains pseudo-investisseurs qui la concession des terrains a fait l’objet d’annulation de la part du wali. Pourtant, le gros a été fait puisque, les travaux de viabilisation (VRD), sont à un taux de plus de 50%, un taux jugé très satisfaisant en raison de l’étendue et de la superficie importante du site. Elle nous informe que sur les 72 lots attribués, 12 seulement ont déposé une demande de permis de construire, alors que 6 7ont débuté les travaux.

L’avènement de la nouvelle ville Ahmed Zabana, située à Misserghin avec ses 811 hectares sur un total de 1340 composant le nouveau pôle urbain, l’autre partie sur le territoire d’Ain Beida, va booster, à coup sûr, l’attractivité de cette zone étant donné l’implantation des 17000 logements AADL dont 4000 sont en voie d’achèvement et des structures d’accompagnement. Il y est prévu des tours d’affaires, de logements promotionnels de grand standing et un grand parc de loisirs sur 45 hectares. Ceci, sans omettre les nombreuses autres structures telles, un théâtre, des salles de spectacles, un musée ou encore des complexes touristiques. Nous avons senti que certains responsables locaux avaient hâte de voir se concrétiser ce projet de dimension nationale qui permettra un développement fulgurant de cette partie de la wilaya longtemps délaissée au profit de l’est d’Oran.

En somme, la daïra de Boutlélis est partie pour connaître une période de développement et d’amélioration de la qualité de vie avec cette dame, non pas de fer mais de cœur qui privilégie la modestie et un sens de communication très développé. Elle a préféré une table ronde à une tribune pour se mêler et être proche, aux citoyens, élus et membres des services techniques sous sa tutelle, a-t-elle dit.

En tous les cas, nous avons découvert une femme qui a l’ambition de changer le visage de la daïra qu’elle dirige et sait à quoi s’en tenir quant aux contraintes et entraves qui sèmeront le chemin vers son objectif.

Hakim Ghali

En attendant le poumon industriel de la Daïra

Parmi les 9 daïras en route pour le développement de la wilaya d’Oran, celle de Boutlélis ne semble pas avoir roulé au même rythme que ses consœurs. On sait bien que les chefs-lieux de chaque territoire bénéficient de plus d’attention et d’égard que les circonspections qui s’y rattachent. Mais lorsqu’on plonge dans les dédales de la région de Boutlélis, en quête de nouveautés, de modernisme ou de signes évidents de progrès, on se fait à la raison: l’arrière-pays d’Oran côté Ouest n’affiche pas, comparativement à ses pairs de l’Est et du Sud, le même niveau de développement. Bizarre ! Pourtant, en traversant cette daïra verte et lumineuse à perte de vue, en respirant l’air limpide de la Forêt de M’Sila, ou encore en admirant la baie féérique de Madegh protégée par un très boisé et reposant ponton montagneux, l’esprit ne réagit que par des superlatifs. En réalité, ce fabuleux tableau de la nature camoufle idéalement les retards accumulés dans le développement socio-économique de cette daïra.

En se prêtant à notre nouveau rendez-vous «les grands débats de Ouest Tribune», Madame Feraouni Fatima nous dévoilait la situation de sa daïra comme si son territoire ne manquait de rien, et que tout baignait dans la joie. Sans langue de bois et sans démagogie. On a vite compris que notre hôte maniait parfaitement la science de la communication. On saura plus tard qu’elle en était responsable à la Wilaya de Mostaganem, avec brio. Avec assurance et maitrise plus que parfaite, cette lauréate de l’Ecole nationale d’Administration était naturellement prédestinée pour le statut qu’elle assume depuis début septembre 2017 à Boutlélis. Sa présentation de la daïra via l’outil audio-visuel suggérait déjà les qualités professionnelles de cette administratrice. Et c’est en égrenant ses réponses et ses explications lors de l’exercice des questions réponses, qu’on découvre les nombreux manquements de Boutlélis en termes d’infrastructures de base, d’équipements sociaux et surtout, d’une véritable carte sanitaire susceptible de répondre aux attentes des citoyens. Mme la Chef de Daïra travaille sur un style propre aux commis de l’Etat réalistes. Avec cet effet supplémentaire qu’elle projette à l’assistance, celui d’une battante. Pour son premier costume d’Administrateur de haut niveau, elle n’a jamais laissé entendre que Boutlélis aurait due mériter plus d’investissements sur des domaines stratégiques ou citoyens. Sur trois dossiers importants, la non réalisation d’un hôpital de 240 lits, pourtant annoncé par l’administration centrale d’Alger, la Zone d’Activités lancée en 2012, mais qui fait du sur-place et enfin le fameux projet énergétique «ENERGA», qui devait transcender la vie économique de la région, Madame Feraouni ne se dépare pas de son pragmatisme aigu.

UN HÖPITAL DE 120 LITS, AU LIEU DU 240 PREVU

Sur les retards accumulés dans le projet Hôpital de 240 lits, la responsable de la daïra les justifie par la difficulté de trouver un terrain adapté à cette opération. «Des problèmes récurrents qui pèsent certes sur les délais de cet ouvrage, dit-elle. Cependant ajoute-t-elle, le gabarit de cet hôpital serait démesuré pour Boutlélis, par rapport à son taux d’occupation». Et d’évoquer «la construction d’un 120 lits, largement suffisant pour la région». Notre invitée reconnaît toutefois que la population interpelle les autorités et les élus locaux pour l’affectation rapide d’un vrai hôpital dans le chef-lieu de la daïra.

Pour l’heure, la ville dispose d’une polyclinique qui exerce en H24, dotée d’un laboratoire d’analyses numérique, ainsi que d’une maternité de 6 lits seulement. Ces structures fonctionnent grâce à la prise de conscience du Dr Mellouk Mohamed et de son équipe, des opérateurs que toute la population de Boutlélis loue et remercie.

Quant aux espoirs de croissance économiques, Mme Faraouni Fatima les situe dans le gigantesque complexe ENERGA, l’Entreprise Nationale de l’Energie Electrique, le pôle industriel rayonnant de la daïra. De très grande envergure, ce dernier, alimentera 13 wilayas du Pays une fois achevé. Il assurera des centaines d’emplois aux enfants de la daïra ce qui tempérera le niveau de chômage en cours dans cette région. La seconde réalisation économique attendue, se fait par contre désirer. La Zone d’Activités de Boutlélis lancée en 2012, ne bat pas la cadence souhaitée. Les entreprises se font attendre, les jeunes sans emploi, sont impatients, mais la Chef de daïra de Boutlélis s’engage devant ses administrés à redynamiser cette plateforme qui, en définitive métamorphosera une région pour l’heure vouée au tourisme et à l’agriculture.

Fayçal Haffaf

«Nombre d’actions programmées pour sortir la région de sa léthargie»

Pour une région, en l’occurrence la daïra de Boutlélis, gâtée par la nature de potentialités incommensurables dont disposent rarement d’autres régions du pays, il va sans dire, qu’elle vit un paradoxe assez contraignant dans la mesure où elle a été quelque part lésée, d’abord en raison d’un découpage administratif, ensuite d’une conjoncture passée, qui ne lui a pas permis d’exploiter à fond toutes les richesses dont elle regorge.

dda

C’est cet aspect de la question qu’a tenté d’expliquer hier, l’invitée des «Grands débats» de Ouest Tribune, la chef de daïra, Mme Ferouani Fatima, qui a amorcé, depuis sa prise de fonction, les leviers du développement local, avec l’appui des pouvoirs publics locaux, pour revitaliser cette région. On comprend aisément le travail colossal à entreprendre dans tous les secteurs, allant de l’agricole au touristique, en passant par l’investissement, le transport, l’habitat et autres, sportif et éducatif.

La jonction salutaire entre les deux principales agglomérations que sont Oran et Aïn Témouchent, laissent présager un avenir prometteur pour cette région qui ne demande qu’à faire valoir ses atouts, comme le renseignent, les ambitieux programmes qui lui sont destinés, expliquera Mme Ferouani, cultivant l’intime espoir d’élever le taux de croissance qui reste tributaire en grande partie de la relance économique par la revalorisation des zones d’activités, la promotion touristique et le futur méga projet du pôle urbain de Misserghin.

Ces trois segments, à eux seuls, constituent déjà des atouts intrinsèques pour espérer une redynamisation économique de la région, pour peu que les contraintes techniques, dont le phénomène des constructions illicites, soient levées, confiera Mme Ferouani.

Il est vrai que le futur méga projet du pôle urbain de Zabana, est considéré comme l’avenir de la daïra de Boutlélis, et serait même la perle d’Oran, avec son parc zoologique de 45 hectares, ses tours d’affaires, les programmes promotionnels et LPA de logements au côté d’un ensemble de structures d’accompagnement. Très consciente de l’enjeu et du défi à relever pour promouvoir cette région dans sa plénitude, la chef de daïra n’est pas prête à renoncer, comme elle le confiera, car, les possibilités sont grandes et la détermination est là. L’objectif est d’arriver à rentabiliser les potentialités existantes par des actions ciblées et réfléchies, consistant à élever le volume des recettes fiscales par l’exploitation de tous les gisements disponibles qu’il faudra aller les chercher au niveau des secteurs touristiques, semi industriels et agricoles.

La revalorisation des stations balnéaires, à l’exemple de Madagh et Cap Blanc, encore à l’état brut, la réhabilitation des zones d’activités et la réévaluation des secteurs agricoles constituent en effet, les clés pour le décollage économique de la région, pour peu que les volontés s’affichent clairement chez les élus locaux et les responsables. Un appel a été lancé depuis peu, pour l’inscription de la 2ème plage de Cap Blanc dans le registre de la ZET, une commission de transport siège pour la révision du plan de circulation et la création de nouvelles lignes, des opérations d’assainissement du foncier sont à l’étude, des appels à la solvabilité des investisseurs sont proclamés, la réactualisation des sommiers de consistances des APC, la récupération des biens communaux, la lutte contre les constructions et les extensions illicites, l’amélioration de la couverture sanitaire et du cadre de vie du citoyen en général, la bonne préparation de la saison estivale, au côté de la réhabilitation de la sebkha et le projet de la marina de Madagh, sont autant d’actions, figurant en bonne place dans la feuille de route de la daïra de Boutlélis.

Il est vrai, reconnaîtra Mme Ferouani, que des manquements sont enregistrés ça et là, mais elle tiendra à souligner les efforts déployés par les pouvoirs publics, pour surmonter ces épreuves, au cas par cas, au niveau de chaque commune et localité.

L’environnement, accapare lui aussi l’attention de la daïra de Boutlélis, qui fait appel à la réalisation d’une STEP pour régler définitivement la problématique des eaux usées, tout autant que les réseaux d’assainissement et d’AEP.

Malgré ces contraintes, nombre de projets réalisés ou inscrits allant dans le sens de l’amélioration du cadre de vie du citoyen et son épanouissement, sont cités par Mme Ferouani et ce, à l’instar de la piscine municipale et la future piscine semi olympique, des salles omnisports, de nouveaux groupements scolaires, 900 logements RHP, autant d’actions qui augurent d’un avenir prometteur pour les habitants de la région.

Quoiqu’il en soit, Mme Ferouani s’est dite prête à frapper d’une main de fer pour remettre de l’ordre d’abord pour rendre à César ce qui appartient à César, c’est-à-dire, restituer le patrimoine des communes là où il se trouve, ensuite à mettre tout en œuvre pour faire aboutir les programmes tracés afin de mettre la région dans la trajectoire du développement durable.

Karim Bennacef