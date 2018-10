<span style='text-decoration: underline;'>Le tri sélectif étendu aux communes périphériques</span>:<br><span style='color:red;'>Un premier enlèvement de 20 tonnes de carton collecté à Benfréha</span>

Le tri des déchets vient d’être étendu aux communes périphériques de la wilaya, par l’EPIC CET Oran, qui vise à récupérer le maximum de détritus revalorisables. «Un premier enlèvement de 20 tonnes de carton, collecté et stocké par les agents de tri de l’APC de Benfreha, a été acheminé au courant de cette semaine, vers l’usine de recyclage.

Le recycleur fait de la pâte à carton, élimine les impuretés et récupère les fibres cellulosiques, pour fabriquer du nouveau carton, précise une source bien informée à l’EPIC CET Oran. Plus de 373 tonnes de carton (373.560 kg pour être plus précis), ont été collectées durant les trois premiers trimestres de l’année en cours à travers le territoire de la wilaya d’Oran par l’EPIC CET Oran. Le carton collecté, a été valorisé en FCR (Fibres Cellulosiques de Recyclage), une matière première qui est utilisée par les papetiers pour fabriquer de nouveau des cartons. «Les cartons représentent 10.8% des ordures ménagères et sont très facilement recyclables. Les quantités de carton collecté par l’EPIC CET d’Oran, auprès des commerces et des ménages progressent chaque année», soutiennent une source autorisée à cet EPIC. En 2017, l’EPIC CET Oran a réussi à collecter près de 60 tonnes de carton, (59.680), contre 16,220 tonnes en 2016 et 8,180 tonnes en 2015. L’Entreprise de gestion des centres d’enfouissement technique (EPIC CET) d’Oran, avait conclu un accord en mai dernier, avec la direction locale de l’Education, pour la récupération des cahiers à la fin de l’année scolaire. Il est question de récupérer les cahiers directement au niveau des écoles, ce qui pourra représenter un volume très important de papier recyclable. Cette action a, par ailleurs, une dimension éducative, car, les enfants apprennent par ce genre d’actions, ce qu’est le recyclage et son impact sur l’environnement.

Le papier collecté sera revendu à des entreprises spécialisées, dans le recyclage de cette matière, qui la désancrent et la transforment en pâte. Cette dernière sera, soit reprise par des opérateurs nationaux, soit destinée à l’exportation.

H.Maalem