La marche de l’histoire est irréversible. On ne peut continuer sa marche en tournant éternellement le dos à la vérité, à toutes les vérités. On ne peut continuer sa marche sans solder les contentieux de la mémoire. La dernière décision du président français de reconnaître l’instauration de la torture comme un système d’Etat voulu et pratiqué à grande échelle par le colonisateur français, marque un tournant important dans les tumultueuses relations entre l’Algérie et la France.

Ce pas est un pas important dans la bonne direction. On est bien sûr loin des déclarations du candidat Macron qui qualifiait le colonialisme de «crime contre l’humanité», mais cette déclaration sur l’assassinat de Maurice Audin qui a été affreusement torturé, est un tournant important qui s’ajoute aux positions déjà exprimées par Chirac et Hollande et qui surtout montre tout le ridicule de la position de Sarkozy et de sa mission civilisatrice de la colonisation.

Le chemin certes, est encore long pour arriver à une reconnaissance totale de la France de tous ces crimes commis en Algérie mais manifestement le vent est en train de tourner et l’amnésie et l’entêtement qui ont duré toutes ces longues années, sont en train d’être remplacés par une autre approche de plus en plus conforme avec la réalité et le sens de l’histoire.

L’Algérie et la France ne pourront se projeter réellement et résolument vers l’avenir que si tous les passifs de l’histoire soient enfin soldés. Et cela ne peut venir que du côté de l’Etat français, car, c’est la France coloniale qui a envahi notre pays et asservi tout un peule qu’elle a jeté dans l’ignorance et le sous développement. C’est cette France coloniale qui a érigé la torture comme système de gouvernance. C’est cette même France qui a gazé des milliers d’Algériens et bombardé des centaines de villages algériens au napalm. C’est cette France encore qui a pillé l’Algérie de ses richesses pendant plus d’un siècle.

Le peuple algérien est dans son droit quand il demande aujourd’hui que l’Etat français reconnaisse ses crimes. Il est tout à fait légitime quand il refuse de mettre le bourreau et la victime au même niveau. Aujourd’hui, il faut reconnaître que les choses évoluent dans le bon sens mais tout cela n’aura aucun sens si on ne va pas au fond des choses et qu’on ne se décide pas à solder enfin tous les contentieux de la douloureuse histoire qui lie les deux pays. La désormais affaire Audin c’est peut-être la fin de longues années de silence et de mensonges d’Etat.

Par Abdelmadjid Blidi