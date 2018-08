L’étau se resserre comme jamais autour du président américain Donald Trump. Et comme à chaque fois, le locataire de la Maison Blanche tente de faire diversion et de créer des contre-feux dans lesquels il est passé spécialiste. Le dernier en date, il faut s’en souvenir, est venu juste après son retour d’Helsinki où il n’a pas hésité à mettre en doute les enquêtes de ses propres services de sécurité et donner crédit aux déclarations du président russe Vladimir Poutine.

Une position qui lui a valu de sévères critiques de toute l’intelligentsia américaine qui n’a pas hésité à l’accuser de lâcheté et même de trahison. Et pour détourner les regards, il a fait sortir sa fameuse proposition de main tendue à l’Iran estimant qu’il est prêt à négocier avec les Iraniens sans conditions préalables. Et ça a marché, puisque tout le monde s’y est engouffré et commenté de long en large oubliant sa gaffe d’Helsinki.

Cette fois aussi, alors qu’il est lâché par son fidele avocat qui a montré sa dispositions à coopérer avec les enquêteurs dans une sombre affaire de mœurs et à témoigner contre lui, le voila qu’il retente encore une fois le même coup en essayant d’ouvrir un nouveau front avec la Chine qu’il accuse de ne pas coopérer dans le dossier nord-coréen, d’où sa décision d’annuler le voyage de son secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, à Pyongyang. Une décision à laquelle avait répondu Pékin de manière énergique la qualifiant d’irresponsable.

Mais à voir de plus prés cette ultime manœuvre n’a pas trompé beaucoup de monde, puisque les choses se compliquent de manière dangereuse pour le président américain qui a reconnu personnellement à demi mot que sa destitution est posée sérieusement aujourd’hui sur la table, menaçant qu’une telle décision déstabiliserait les marchés.

Et même sa dernière provocation, injuste d’ailleurs, envers les Palestiniens qu’il vient de priver de 200 millions d’aide, ne semble rien changer au fond. Trump a désormais un sérieux problème interne et les défections qui se multiplient au sein même de ses anciens soutiens, n’augure pour lui, rien de bon.

Le grand danger qui le guette aujourd’hui ce sont les élections de mi-mandat en novembre prochain car au cas où les Démocrates venaient à l’emporter, le processus de destitution serait sans aucun doute engagé, et Trump finira avant terme par jeter l’éponge exactement comme ce fut le cas avec Nixon après l’affaire dite Watergate.

Par Abdelmadjid Blidi