La République arabe sahraouie démocratique à l’occasion, fête le 41ème anniversaire de sa création dans un moment charnier de la longue lutte du peuple sahraoui. Un anniversaire qui vient dans un moment où les succès diplomatiques se succèdent malgré les coups bas du colonisateur marocain. Il faut dire que la thèse de Rabat ne convainc plus grand monde et il est de plus en plus évident pour la communauté internationale que la seule et unique solution à ce conflit qui dure depuis plus de 40 ans, ne peut être que l’organisation d’un référendum au Sahara et dans lequel le peuple sahraoui aura à se prononcer sur son autodétermination. Le Maroc acculé de toute part et perdant encore plus toute crédibilité, tente avec l’énergie du désespoir de porter sa thèse qui ne fait plus recette. Il en est arrivé jusqu’à user de la politique du chantage et du mensonge pour forcer ses partenaires à se positionner à ses côtés. Mais que ce soit en Afrique ou en Europe, de plus en plus de pays lui ont clairement signifié qu’il se doit de se soumettre à la légitimité internationale et à appliquer au plus vite les résolutions des Nations Unies qui toutes, stipulent que la seule sortie de crise reste l’organisation d’un référendum au Sahara. Le retour du Maroc à l’UA, longtemps présenté par Rabat comme étant une victoire diplomatique, s’est révélé, à demi mot, une reconnaissance de la légitimité de la RASD et le Maroc qui ne voulait pas entendre parler de cette jeune République, est bien obligé aujourd’hui de siéger dans la même salle que les représentants du Front Polisario. Acculé, se sentant de plus en plus isolé, le Maroc a du se résoudre à l’évidence et se chercher une voie de sortie pour coller au wagon africain. Un choix presque inévitable pour la puissance colonisatrice, surtout qu’en face l’Union européenne s’est montrée intransigeante à ne pas reconnaître le Sahara occidental comme des territoires marocains et l’a bien signifié à Rabat dans les conventions commerciales qui lient les deux parties. Le Maroc est aujourd’hui au pied du mur et il ne peut continuer sa fuite en avant car, le moment est clairement venu de se soumettre aux résolutions onusiennes et de se mettre au diapason de la légitimité internationale.

Par Abdelmadjid Blidi