<span style='text-decoration: underline;'>Jeux Méditerranéens 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Un programme touristique spécial pour les hôtes</span>

Dans le cadre du vaste programme des préparatifs de l’important événement sportif que va abriter la wilaya d’Oran ,en l’occurrence, les jeux méditerranéens qui sont prévus pour le 25 juin 2021, les services de l’Office du tourisme de la wilaya d’Oran prévoient de concocter des activités touristiques variées au profit des hôtes étrangers qui viendront en premier lieu pour assister à la dite manifestation sportive et pour également visiter et découvrir El Bahia et ses endroits touristiques, surtout pour ceux qui viennent pour la première fois.

A cet effet , les dits services s’impliquent en coordination avec leurs partenaires qui activent dans le secteur du tourisme pour étoffer les circuits touristiques pour commercialiser la destination Oran et participer par la même occasion à en faire un pôle touristique par excellence vu sa position stratégique , sa richesse entre autres en matière de patrimoine, des sites et monuments historiques ainsi que ses forêts féeriques et ses plages attirantes . Ainsi, pour la réussite de cet événement, tous les acteurs du tourisme s’impliquent en organisant des sorties spéciales pour faire promouvoir la wilaya et profiter de l’occasion pour refléter une excellente image de la wilaya en traçant un agenda spécial pour des visites guidées au niveau des différents sites pour saisir l’opportunité de faire connaitre Oran, son patrimoine , ses traditions et les coutumes de la région aux hôtes étrangers, en marge des dits jeux très attendus par les citoyens.

