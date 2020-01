<span style='text-decoration: underline;'>La cité réservée aux habitants de Batimete Taliane</span>:<br><span style='color:red;'>Un projet test pour l’Opgi</span>

Le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui, a demandé d’accélérer les travaux de VRD au niveau du site réservé aux habitants de Batimete Taliane. Lors d’une visite effectuée sur place, le chef de l’exécutif a été catégorique «ce projet est un test pour l’OPGI» dira-t-il au directeur de l’OPGI. Il a exhorté également, à respecter le planning de réception communiqué à l’association des bénéficiaires.

Dans ce projet, les travaux de VRD ont été entamés depuis quelques jours, le wali a demandé plus d’engins sur place, pour avancer ces travaux dans ce projet scindé en deux lots, l’un en cours de réalisation par une société algérienne et l’autre par une entreprise chinoise. Concernant les équipements, cette cité a bénéficié de la délocalisation de 3 projets d’établissements scolaires, il s’agit d’un lycée, une école et un CEM, après le feu vert reçu par le Ministère des Finances il y a un mois.

Le wali n’a pas apprécié ce qu’a qualifié de «retard dans les cahiers de charges qui sont actuellement au niveau central», pour accélérer les choses, le wali a trouvé la solution «il faut voir avec le bureau d’étude étatique «URBOR», «je vais demander une dérogation de la part du Ministère, afin d’avoir un gain de temps» dira le wali.

À propos de l’avenir de l’assiette foncière de bâtimate Taliane qui sera transformée en un espace vert, le wali d’Oran a ouvert la porte à la participation des citoyens dans la vision future du site, dans le cadre d’une démarche de démocratie participative, comme ce fut le cas récemment, où la wilaya a émis un appel aux bureaux d’études, des architectes et des citoyens à Oran pour présenter leurs idées et leurs propositions concernant le choix d’un terrain qui abritera à l’avenir, un projet d’un parc d’attraction et de divertissement qui sera à la hauteur des attentes de la population oranaise. Ces propositions doivent être adressées à la wilaya via sa page Facebook ou par l’adresse e-mail oranwilaya@gmail.com.

Une commission sera créée à l’avenir pour étudier ces propositions qui entrent dans le cadre de l’implication des citoyens dans le développement local de la ville. Notons, que lors de sa visite, Abdelkader Djellaoui s’est rendu au site 1000 logements à Bethioua et Benfreha et 1300 logements à El Mohgoun (Arzew). Dans ce dernier, il a constaté l’absence d’un représentant du bureau d’étude chargé du suivi des travaux, «il faut lancer une mise en demeure contre ce bureau d’étude» dira le wali.

Les orientations de Abdelkader Djellaoui portées sur les travaux de VRD, la protection des terres agricoles et la réalisation des équipements publics notamment des aires de jeux et des marchés de proximité, le wali a rappelé l’important programme de logements en cours à Oran, «nous avons un important programme de 50.000 logements de différents types, nous avons visité différents projets de plus de 1000 logements à Gdyel, Arzew, nous avons vu que les travaux des immeubles sont presque finalisés, ceux du VRD sont en cours, la fin mars on va réceptionner quelques projets.

Concernant les équipements, il y a ceux programmés et d’autres non programmés, on va coordonner avec le ministère pour programmer de nouveaux équipements dans les cités qui enregistrent un déficit, nous avons donné beaucoup d’importance également à l’urbanisme, nous avons vu que des extensions des PDAU devaient se faire aux dépens des terres agricoles. On a pris aujourd’hui une décision de tout arrêter, on peut pas continuer dans cette extension urbanistique sur ces terres, ces PDAU doivent être corrigés» conclut-il.

Fethi Mohamed