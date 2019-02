<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Mauritanie </span>:<br><span style='color:red;'>Un protocole d’accord signé entre la Sonelgaz et HB</span>

Le Groupe Sonelgaz et le Groupe mauritanien privé HB, ont paraphé hier au niveau de Holding Sonelgaz sis à Alger, un Protocole d’accord visant la production, le transport et la distribution de l’électricité et du gaz.

Selon le PDG de la Sonelgaz Mohamed Arkab, qui intervenait lors de cette cérémonie de signature de protocole, cet accord permettra aux deux groupes de réaliser conjointement des ouvrages électriques et gaziers en Mauritanie et dans d’autres pays d’Afrique, notamment l’Afrique subsaharienne et l’Afrique de l’Ouest. Il permettra également, aux filiales du Groupe Sonelgaz, activant dans la production industrielle, de commercialiser les équipements et matériels qu’elles fabriquent en Mauritanie et dans d’autres pays d’Afrique. «Notre objectif, avec ces accords, c’est de mettre en place un partenariat durable basé sur une relation gagnant/gagnant», a-t-il dit avant de préciser que la Sonelgaz est capable avec son savoir-faire, d’accompagner la Mauritanie dans la réalisation des différents projets notamment dans les volets électriques et gaziers.

A travers ces partenariats précise M. Arkab, les entreprises mauritaniennes bénéficieront du transfert du savoir-faire des filiales de la Sonelgaz et du développement des relations entre les différentes filiales, ce qui permettra de créer ainsi un stock minimum de sécurité des produits du groupe Sonelgaz pour satisfaire la demande d’approvisionnement immédiat des clients futurs. Il est également question, de former et encadrer les personnels des filiales mauritaniennes.

Pour sa part, le PDG du groupe privé mauritanien Hamidi Bouchraya, a estimé que son groupe et son pays ne cherchent pas seulement de s’approvisionner des différents produits algériens. Mais, il est question de mettre en place une industrie réelle et un partenariat basé sur la relation gagnant/gagnant. «Nous cherchons des opérateurs économiques algériens capables d’investir en Mauritanie et assurer en contrepartie, un transfert de savoir-faire», a souligné le patron du groupe HB avant de préciser que les autorités mauritaniennes accordent des facilitations aux investisseurs. Il s’agit entre autres, selon lui, des assiettes foncières mises à leurs dispositions, l’exonération des équipements destinés aux différents projets, des taxes et impôts et aussi l’exonération des investisseurs des taxes pendant une période de trois ans.

Les mauritaniens veulent bénéficier du savoir-faire algérien

Le patron de HB a soulevé par ailleurs, l’absence des banques algériennes en Mauritanie, ce qui ralenti davantage le transfert d’argent entre les deux pays, appelant ainsi les autorités des deux pays à trouver une solution pour cette problématique. A noter, que le groupe HB est un leader dans les divers secteurs notamment la logistique en apportant son soutien, compétence et expertise pour la réalisation de grandes œuvres telle que l’installation des éoliennes de grande taille. Il est aussi orienté vers l’innovation et les énergies renouvelables avec l’élaboration et la livraison aux clients de centrales photovoltaïques, hybrides ou éoliennes afin de limiter l’impact sur l’environnement, participer au développement durable et sauvegarder la planète.

Le présent protocole d’accord a pour objet de confirmer l’intention des parties de réaliser un partenariat entre le groupe Sonelgaz et le groupe HB ainsi que leurs filiales respectives. Il permettra aux filiales des deux groupes, de réaliser conjointement (sous forme de groupement et/ou de sous-traitance), des ouvrages électriques et gaziers en Mauritanie et dans d’autres pays d’Afrique. Il permettra également aux filiales de Sonelgaz, activant dans la production industrielle, de commercialiser les équipements et matériels, qu’elles fabriquent en Mauritanie et dans d’autres pays d’Afrique. Ce projet de partenariat envisagé, consiste en l’implantation du groupe Sonelgaz en Mauritanie à travers la création de plusieurs groupements d’entreprises avec les sociétés du groupe HB. Chaque filiale ou plusieurs filiales de la Sonelgaz pourront créer un groupement d’entreprises de droit Mauritanien.

Alger: Noreddine Oumessaoud