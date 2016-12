<span style='text-decoration: underline;'>Boxe-hommage à l’ancien boxeur de l’ASMO, Bouziane Abdellah</span>:<br><span style='color:red;'>Un pugiliste aux grandes qualités</span>

Ce pugiliste est une denrée rare, qui a fait les beaux jours du club de l’association sportive Musulmane Oranaise, (ASMO), sous la direction du regretté, Hamou Abdeslem, dit la mitraillette oranaise des poids plumes, vice champion d’Afrique du nord professionnel, qui a formé de nombreux champions d’Afrique du nord professionnels, qui a formé aussi de nombreux champions et internationaux, tels : Boudia Habib, (mouche), Kazi Tani Ghouti, (leger), Latigui Mostefa, (Welter), Sebane Kadda (S/Weller), Bekkouche Ahmed, (moyen), Soudani (Mi-lourd)etc… la liste est longue. Si nous avons parlé de ce boxeur Abdellah, qui était excellent, boxeur de qualité, styliste, rapide dans ses coups, précis, jeux de jambe, ne reculant jamais devant ses adversaires, dans sa catégorie des plumes, a toujours fait des combats spectaculaires, sous les applaudissements du public, qui venait nombreux, le supporter et l’encourager. Dans sa carrière amateur, il a fait un bon parcours dans les championnats nationaux, où il a remporté la coupe du meilleur boxeur de la soirée. Avec ses capacités, il est allé loin, jusqu’à faire une carrière professionnelle. Malheureusement, il est handicapé, suite à un accident, qui l’a cloué plusieurs mois à l’hôpital. Actuellement, il continue de se faire soigner dans la ville de Vierzon, (France), où il réside avec sa famille. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Ce mardi 27 décembre 2016, il vient de fêter ses 76 ans. A cette occasion, tous ses amis d’Oran, ainsi que la rédaction sportive du quotidien Ouest Tribune, lui souhaitent un joyeux anniversaire, santé et prospérité ainsi qu’une longue vie.

A.R