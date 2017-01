<span style='text-decoration: underline;'>Centre-ville d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un quinquagénaire mortellement fauché par le tram</span>

© OT / Lazreg





Hier matin à 9 heures 30, un homme a été mortellement heurté par un tramway au centre ville. Selon un communiqué de la protection civile d’Oran, le dénommé Dj.H né en 1959 a été écrabouillé au moment ou il traversait les rails, à hauteur de la mairie d’Oran. D’après des témoins, la victime n’a ni vu, ni entendu les avertissements sonores et lumineux de la part du conducteur du tramway, ni aussi les appels et cris des passants. La victime était trop occupée à parler au téléphone pour voir venir le danger mortel. Sa dépouille a été déposée à la morgue et une enquêté de police a été ouverte.

M. Sid Ali