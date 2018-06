<span style='text-decoration: underline;'>Commune de Boufatis</span>:<br><span style='color:red;'>Un quota de 100 logements de type rural collectif à réaliser</span>

Dans le cadre des projets de développement et du pro gramme de construction de logements à concrétiser à travers les diverses communes qui relèvent de la wilaya d’Oran, pour améliorer le niveau de vie des citoyens et répondre à la demande de logements, celle de Boufatis a bénéficié notamment, d’un quota de quelque 100 logements de type rural collectif, répartis comme suit: 10 unités à Ouamer, 40 à Slatna et 50 à Goutni.

Dans le même cadre, il a été envisagé que les services de ladite commune, s’apprêtent à choisir des assiettes de terrain pour la réalisation de ce programme d’habitations, selon les normes et les conditions réglementaires exigées par le ministère de tutelle. Lesdits services signalent, que concernant le quota de Aoumer, en attendant d’établir le permis de construire, les travaux dudit projet, vont débuter tout de suite. Ensuite, il ne restera que ceux de Goutni. Pour ce qui est du lieu dit Slatna, un bureau d’études a été désigné. Les services de ladite commune, ont en effet, enregistré quelque 1600 demandes de logements de type rural et social, en grande partie au niveau de Slatna. Les habitants des divers villages sus cités de ladite commune, souhaitent des logements du genre rural. Ils précisent, que la commune de Boufatis est en grande partie une région à tendance agricole et les fellahs qui y demeurent, veulent en effet habiter avec leurs enfants à proximité des terres agricoles.

