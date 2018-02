<span style='text-decoration: underline;'>Le logement, une priorité du wali d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un quota de 6.000 logements bientôt distribué à travers les 26 communes</span>

Le wali d’Oran Mouloud Chérifi, a fait du secteur du logement l’un des principaux axes de son plan d’action. Chaque semaine c’est une réunion concernant le logement qui se tient au niveau du siège de la wilaya, pour lever toutes les contraintes qui entravent l’avancement des travaux dans les chantiers. Hier, une nouvelle opération de distribution des clés a eu lieu à Belgaid. Pas moins de 167 logements ont été distribués aux demandeurs de logements de la daïra de Bir El Djir.

© OT / Adda





Dans une ambiance de fête et en présence de troupes folkloriques, les you you ont retenti dans la cité 4400 logements dans le nouveau pôle de Belgaid. Quelques bénéficiaires n’ont pas caché leurs larmes de joie, «un logement que j’attends depuis 15 ans» nous dira une mère de famille. Le wali d’Oran qui a distribué symboliquement des clés, a affirmé encore une fois l’engagement de la wilaya pour la distribution des logements achevés et de prendre des mesures pour relancer les travaux des logements en retard. Dans ce cadre, un quota de 6000 logements sera notifié dans les jours à venir aux daïras pour être distribués au niveau des communes. Et pour faire face au retard constaté dans quelques projets, 11 contrats avec des sociétés de réalisation ont été résiliés.

Le wali d’Oran, a réaffirmé hier l’engagement de la wilaya à accélérer la cadence des travaux des logements tous types confondus. Notons, que la wilaya d’Oran a bénéficié depuis 1999, de 176.000 logements dont 34.000 logements de type social qui sont en cours de réalisation dans les différentes communes de la capitale de l’ouest. Par ailleurs, le wali d’Oran a assisté aux festivités de la journée mondiale des zones humides organisée hier au lac Tèlamine à Gdyel en présence des autorités locales, du mouvement associatif et des scouts musulmans. Une présentation sur les zones humides à Oran, a été faite par le conservateur des forêts M. Bouziane Abdelkarim.

Ces zones humides selon l’interlocuteur, constituent des sites de repeuplement des oiseaux qui les utilisent pour faire leurs nids et comme espaces de repos dans leur migration saisonnière du nord au sud à la recherche des conditions adéquates (chaleur et nourriture), d’où la nécessité de préserver cet écosystème. En dépit de la situation actuelle des zones humides qui nécessitent une prise en charge des responsables concernés, les oiseaux d’eau continuent de les fréquenter dans leur périple hivernal parcourant de longues distances, selon le conservateur des forêts.

La Conservation des forêts a recensé durant le mois de janvier dernier, près de 53.000 d’oiseaux d’eau dont 30.000 flamands roses en majorité observés dans le lac Tèlamine à Gdyel. Le nombre total des espèces de volatiles qui atterrissent dans ces zones humides, est de 34 espèces dont 17 espèces protégées. En outre, ces plans d’eau recèlent une multitude de plantes importantes dans le domaine de la préservation de l’écosystème. Pour rappel, quatre zones humides d’Oran sont classées au titre de la convention Ramsar. Il s’agit de la grande Sebkha, la Macta, le lac Télamine et les Salines d’Arzew. Quatre autres sont d’importance nationale.

Fethi Mohamed