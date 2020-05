<span style='text-decoration: underline;'>Lutter contre le Covid-19 </span>:<br><span style='color:red;'>Un quota de bavettes pour les personnes âgées des centres d’accueil</span>

Dans le cadre du vaste programme des mesures préventives pour lutter contre la propagation de l’épidémie du coronavirus, un quota de bavettes est destiné aux centres d’hébergement des personnes âgées qui relèvent de la wilaya d’Oran.

A cet effet, cette opération de solidarité a pour but de protéger notamment, lesdites personnes de ce virus et d’essayer d’écarter tout risque de contamination au niveau desdites maisons.

Pour le bon déroulement du programme de prévention et de sensibilisation contre ledit virus au niveau de ces centres, les services concernés mettent les bouchées doubles et s’impliquent sur le terrain pour veiller à son application en respectant strictement les consignes préventives.

Dans le même cadre, il a été signalé que pour une bonne protection sanitaire et en raison du confinement suite à ladite épidémie, les services du ministère de solidarité ont annulé les visites de l’extérieur durant cette période de crise sanitaire au niveau desdits centres et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Dans le cadre du dispositif de nettoyage et de désinfection pour lutter contre le Covid-19, les femmes de ménage ont reçu des instructions pour multiplier leurs tournées en renforçant les opérations de nettoyage et de désinfection des lieux pour atteindre des résultats meilleurs en matière d’hygiène et pour maintenir les lieux propres en continu. Le but est d’essayer de protéger et d’éviter la contamination au Covid-19 des personnes âgées qui vivent dans lesdits centres et de leur permettre de vivre en sécurité dans des conditions d’hygiène réglementaires surtout durant la conjoncture actuelle rude qui plonge le pays dans une période difficile pénible qui sévit et qui se répercute négativement sur tous les plans, sanitaire, social et économique.

Bekhaouda Samira