<span style='text-decoration: underline;'>Les postulants sont appelés à déposer leurs dossiers</span>:<br><span style='color:red;'>Un quota du programme LPP pour les enseignants universitaires</span>

Un quota du programme LPP sera affecté pour le personnel enseignant de l’enseignement supérieur. Les enseignants universitaires, des établissements de l’enseignement supérieur de la wilaya d’Oran, qui souhaitent s’inscrire dans les listes des bénéficiaires du programme de logement promotionnel public, (LPP), sont en effet appelés à déposer leurs demandes dans les plus brefs délais.

L’université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed a ainsi annoncé, que les inscriptions pour cette formule de logement sont ouvertes, pour le personnel enseignant qui doit déposer toutefois, un dossier complet. Le dossier devra comprendre une demande de logement, adressée au Recteur, la dernière fiche de paie de l’intéressé(e) et, éventuellement, celle de son conjoint(e) et un acte de mariage, pour les personnes mariées. La formule LPP est destinée à des acquéreurs, dont les revenus mensuels cumulés avec ceux de leurs conjoints, sont supérieurs à six, (6), fois et inférieurs ou égaux à douze (12) fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG).

Les bénéficiaires doivent satisfaire les conditions d’éligibilité, à savoir, ne pas posséder ou n’ayant pas possédé en toute propriété, ni eux, ni leur conjoints, un bien à usage d’habitation, à l’exception d’un logement de type f1, un lot de terrain à bâtir, et ne pas voir bénéficié d’une aide financière de l’Etat, pour l’acquisition ou la construction un logement.

Il est à rappeler, que les 510 logements de fonction destinés à la communauté universitaire, continuent de diviser les enseignants à Oran. Des dizaines de postulants, tous des enseignants universitaires, dans les trois universités de la ville, (USTO, université d’Oran 1 et 2) et trois écoles de l’enseignement supérieur, (ENPO, EPSTO et EPSEGC), avaient observé en 2016 un sit-in, devant le rectorat de l’université d’Oran, à l’Ex IAP, pour dénoncer, selon les propos de leurs délégués, le «non-respect des critères de classement des demandeurs, par la commission des recours de la ville universitaire d’Oran».

Les délégués des contestataires ont essentiellement regretté, la «réintégration dans la liste définitive des bénéficiaires, des personnes ayant des biens immobiliers, et la violation par la commission d’étude des recours, des instructions ministérielles, portant sur la date butoir de dépôt des déclarations sur l’honneur».

Ils avaient aussi dénoncé, le «gonflement arbitraire des notes, au profit de certains postulants et la réintégration de presque tous les postulants exclus».

H. Maalem