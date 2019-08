<span style='text-decoration: underline;'>Nouvelle ville de Hassi Messaoud </span>:<br><span style='color:red;'>Un quota supplémentaire de 1500 LPA et 1000 LPL</span>

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville Kamel Beldjoud a annoncé, samedi à Ouargla, l’attribution d’un nouveau quota de logements supplémentaire de 1500 logements publics aidés (LPA) et 1000 logements publics locatif (LPL) en faveur du projet de la nouvelle ville de Hassi Messaoud.

Lors de sa visite d’inspection de deux jours au projet de la nouvelle ville de Hassi Messaoud (80 km à l’est de Ouargla), le ministre a précisé qu’»il a été décidé d’attribuer un quota supplémentaire de 1500 logements LPA et 1000 LPL en faveur du nouveau pôle urbain, auquel s’ajoute au programme de 2000 LPL en cours de réalisation dans le même pôle».

A cette occasion, le ministre a indiqué que «toutes les conditions sont réunies pour réaliser ce nouveau pôle urbain», soulignant, dans ce sens, que les difficultés enregistrées au niveau de toutes les nouvelles villes du pays ont été évoquées lors de la réunion du Conseil interministériel tenue le 21 juillet dernier, telles que Hassi Messaoud (Ouargla), Sidi Abdellah (Alger), Bouinan (Blida), Ali Mendjeli (Constantine) et Ahmed Zabana (Oran). Une rencontre similaire est prévue dans les prochains jours pour poursuivre l’examen de ce dossier, a fait savoir le ministre qui a ajouté que l’Etat est déterminé à «surmonter toutes les difficultés à même de réaliser ces futurs pôles urbains».

A ce propos, le premier responsable du secteur a mis l’accent sur l’importance d’appliquer strictement le Plan d’aménagement de la nouvelle ville de Hassi Messaoud qui a été adopté, appelant les responsables de ce grand projet urbain à «le mettre en £uvre à la lettre». Le ministre a rappelé la nécessité d’encourager l’investissement privé au niveau de ce nouveau pôle urbain à même de concrétiser les différents projets de développement programmés. Au niveau du même site, le ministre a écouté un exposé sur la nouvelle ville de Hassi Messaoud, où plusieurs projets sont en cours de réalisation, dont un groupe scolaire, un CEM, un lycée, une polyclinique, un centre de formation professionnelle et des structures sécuritaires.

Le ministre de l’Habitat a également inspecté, au niveau du nouveau Pôle urbain, plusieurs chantiers en cours de réalisation, dont le projet de 2.000 logements publics locatifs (LPL), de pôle éducatif et de polyclinique. La nouvelle ville de Hassi Messaoud, localisée dans la zone de Oued El-Maraâ, à équidistance d’environ 80 km entre l’actuelle Hassi Messaoud et les villes de Touggourt et Ouargla, s’étend sur 4.483 hectares, dont des périmètres d’habitation d’une capacité de 80.000 habitants. Une bande verte de 6 km comprenant diverses ressources végétales est aussi en cours de réalisation, selon la fiche technique du projet. La structure et typologie de la nouvelle ville, fonctionnelle à l’horizon 2020, fait ressortir des structures d’accompagnement administratives, universitaires, commerciales, socioculturelles, sportives et religieuses et un grand parc avec structures de loisirs.

Le projet de nouvelle ville de Hassi Messaoud sera, selon sa conception initiale, un champ d’application exemplaire des solutions les plus avancées dans le domaine des énergies renouvelables et du solaire en particulier. Au niveau de la circonscription administrative de Touggourt (160 km au nord d’Ouargla), M. Beldjoud a inspecté le projet de réalisation d’un CEM (base-6) au Pôle urbain «Cité El-Mostakbel», où il a écouté un exposé sur le secteur de l’Habitat dans la wilaya, avant d’inspecter le chantier du projet de réalisation de 300 logements par la société de promotion immobilière «Assure-immo», celui du projet de réalisation de 200 logements promotionnels aidés (LPA) et le chantier du projet de réalisation de 800 logements publics locatifs (LPL). Le ministre poursuivra sa visite à Ouargla par l’inspection d’autres projets de logements dans de nouveaux pôles urbains dans le chef-lieu de wilaya.