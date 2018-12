Le choix était-il aussi difficile que cela ? Beaucoup de rédactions algériennes, connues pour leur force (ou du moins se prétendants comme tel) devaient faire le choix entre deux événements majeurs qui ont eu lieu le même jour. Le premier en Algérie avec la béatification des 19 religieux assassinés lors de la décennie noire, et le deuxième le mouvement de protestation des gilets jaunes en France.

Choix apparemment difficile à prendre pour certains qui ont décidé de privilégier la couverture des événements de France au détriment de l’événement algérien. Un choix à la limite du réflexe pavlovien qui veut que certains d’entre nous, et comme dans une seconde nature, vivent plus l’hexagone que l’Algérie.

Mais imaginons un seul moment que les médias français, BFMTV en tête et les autres, avaient choisi de maintenir leur direct d’Oran et de consacrer la journée de samedi à la béatification des moines de Tibhirine et de leurs frères algériens tués au plus sombre des années 90 dans notre pays, alors là, il n’y aurait eu aucun doute sur le choix des espaces réservés dans les journaux algériens à cet événement.

Notre suivisme maladif à tout ce qui vient de Paris, coule en nous comme une deuxième nature que nous n’arrivons pas, pour certains d’entre nous, à nous en défaire. Il ne s’agit là, pour nous, ni de leçons ni de morale, mais d’un constat amer de réflexes que nous n’arrivons plus à contrôler.

Ce qui s’est passé à Oran (pas à Alger) est un événement majeur en ce début de siècle et il concernait l’Algérie. Un pays que l’on aime à taxer de fermé et de rétrograde, dont les citoyens sont accusés ouvertement d’être des racistes et d’intolérants, et qui pourtant vient de donner à Santa Cruz la plus grande des leçons sur son ouverture et son esprit de tolérance.

Mais cela, on n’a pas voulu le voir, ou feint de ne pas le voir, car de l’autre coté de la Méditerrané, on était occupé à autre chose. A faire vivre ses problèmes internes ou domestiques comme on aime à le dire aujourd’hui. Et comme les cœurs et les esprits de beaucoup d’entre nous, battent plus pour Paris que pour Oran, on a été aveuglé par le flux de l’information en continue qui se déversait sur nous de l’autre coté du bassin méditerranéen. Pour nous résumer et ne blâmer personne, disons tout simplement que ce qui s’est passé n’était pas tellement un choix, mais un réflexe.

Par Abdelmadjid Blidi