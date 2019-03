<span style='text-decoration: underline;'>Institut espagnol Cervantes - Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un regard sur la période 1650</span>

L’institut espagnol Cervantes d’Oran situé au quartier de Boulanger et avec ses quatre étages de salles et de bureaux, semble connaître une grande activité culturelle, et ce mercredi, nous avons assisté à deux conférences, l’une donnée par l’architecte, ALVaro Velasco, qui a parlé des zones aride à travers le monde et pris en exemple, la Californie l’Arizona en Amérique du nord et le sud saharien algérien de la région de Golea.

Pour étudier et faire la comparaison des sols. L’autre conférence qui était très suivie dans la salle était pleine, et c’est madame Inmaculada Jimenez .

La directrice de l’institut Espagnol- Cervantes a Oran a accueilli les invités de cette conférence en faisant la présentation du conférencier, monsieur Juan Manuel Errea. Un marin venu parler de l’épopée de la marine espagnole de l’époque de 1650 qui faisait des découvertes de nouveaux pays à travers le monde et en particulier en Amérique du sud.

Le conférencier a parlé des personnages, des bateaux de voiliers, des mers et des courants marins et de toutes les difficultés que rencontraient les flottes espagnoles. Et c’est ainsi que la présence espagnole élargissait son empire, sa langue et sa culture, et ainsi, la langue espagnole est mondialement connue. La flotte marine espagnole était concurrencée par les voisins portugais avec Christophe Colomb. Mais les espagnols avec Vasco De Gama ont conquis plus de pays et la langue espagnole domine dans les pays sud américains.

Ainsi, grâce à leur flotte marine,les expéditions espagnols ont conquis beaucoup de continents où plusieurs pays parlent uniquement l’espagnol après ce périple marin à travers le monde. Un débat s’en est suivit et avec exposition de photos de voiliers de l’époque. Les présents semblent avoir été satisfaits d’avoir vécu pendant plus d’une heure la grande aventure de la marine espagnole qui était à cette époque parmi les meilleures.

Adda.B