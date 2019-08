<span style='text-decoration: underline;'>MCO - CSC</span>:<br><span style='color:red;'>Un rendez-vous à ne pas rater</span>

C’est avec un moral au beau fixe que les Rouge et Blanc du Mouloudia d’Oran vont accueillir ce soir à Zabana le CSC dans une belle affiche, comptant pour la 3ème journée du championnat de ligue Une.

En effet, le score du nul mérité décroché le week-end passé de Sétif face à l’ESS, a galvanisé la troupe. Il faut le dire, le bon départ en championnat des camarades de Heriet, est qualifié de prometteur. Les Hamraoua veulent rester sur cette bonne dynamique et maintenir le cap. Leur objectif est de gagner ce match et rassurer les supporters. Le coach du Mouloudia d’Oran, Chérif El Ouazzani qui sera privé de banc de touche pour diriger l’équipe pour contestation de décision d’arbitre lors du match contre Sétif, compte glaner les trois points de la victoire et surtout ne pas se louper à domicile. Depuis la reprise, il n’a pas cessé de mettre en garde sa troupe et surtout, il insiste pour que le match de Sétif soit oublié. Il a demandé à ses poulains d’être plus concentrés et plus efficaces devant les buts. En engrangeant les trois points de la victoire, les gars d’El Hamri pourraient trôner en tête de classement. Une position qui encouragera assurément les joueurs du Mouloudia pour se donner encore à fond et aller de l’avant. Côté effectif, Chérif El Ouazzani, semble tenir son onze d’entrée, même s’il n’a rien dévoilé à ce sujet. Il y aura bien sûr un changement obligé dans les bois après la suspension de Litim. Ce sera donc Mazouzi qui gardera la cage durant ce match face au CSC. Deux autres changements pourraient être opérés en milieu et en attaque vu l’illustration de certains éléments lors du match amical face à Témouchent. Le coach, a bien préparé sa troupe à la bataille notamment concernant son secteur offensif. Il a aussi préparé une bonne stratégie-défense pour contenir les rushs des attaquants Sanafirs. Mais toujours est-il que la prudence sera de mise et ce sera à Chérif El Ouazzani de faire les meilleurs choix quant à la stratégie que ses hommes auront à appliquer. En faisant preuve d’intelligence dans le jeu, les gars d’El Hamri ont les moyens de dominer la formation du CSC. Mis dans de bonnes conditions, les coéquipiers de Sebbah, pour mise au vert, ont passé deux nuitées à l’hôtel El Mouahidine. Ils ont effectué leur ultime séance d’entraînements hier à Zabana. Chérif El Ouazzani qui est visé de toutes parts et qui menace de jeter l’éponge, veut préserver la stabilité de l’équipe et souhaiterait ardemment une belle victoire pour confirmer la bonne santé de son équipe, malgré qu’il est très touché par cette suspension qui le privera de diriger l’équipe à partir du banc de touche. Le technicien hamraoui, sachant que son équipe va affronter une bonne équipe difficile à manier, veut préserver sa troupe loin de toutes interférences qui se trament dans l’entourage du club, surtout le concernant.

B.Sadek