<span style='text-decoration: underline;'>Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Un réseau criminel démantelé et saisie de 3.000 comprimés psychotropes</span>

Oran : Un réseau criminel démantelé et saisie de 3.000 comprimés psychotropes

Les éléments de la sûreté de wilaya d’Oran ont démantelé un réseau criminel organisé composé de trois personnes et saisi 3.430 comprimés psychotropes et 24 ordonnances médicales falsifiées, a-t-on appris, mardi, de ce corps sécuritaire.

Agissant sur informations approfondies, les enquêteurs ont arrêté les inculpés en flagrant délit en possession de 2.872 comprimés de psychotropes et de fausses ordonnances médicales.

Etendant l’enquête à d’autres wilayas, la perquisition aux domiciles des mis en cause a permis la saisie de 558 autres comprimés de psychotropes, de 34 ordonnances falsifiées portant de faux noms et du matériel servant à la falsification, dont un scanner, un ordinateur portable ainsi que trois téléphones portables. Des sommes de 2,72 millions DA, 200 dinars tunisiens et 1.424 riyals saoudiens ont été également saisies ainsi que quatre plaques d’immatriculation étrangère de véhicules.