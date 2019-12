<span style='text-decoration: underline;'>UN IMPORTANT MATÉRIEL DE FAUX SAISI À MARAVAL</span>:<br><span style='color:red;'>Un réseau de falsification de dossiers de «visa» démantelé</span>

Dans le cadre de la lutte con tre la criminalité sous toutes ses formes, surtout celle liée à l’atteinte aux personnes et aux biens, un réseau spécialisé dans la falsification de dossiers de visa vient d’être démantelé par la police d’Oran, a–t-on appris, ce jeudi, de la sûreté de wilaya lors d’un point de presse tenue au niveau de son siège.

En effet, agissant sur des renseignements parvenus à leurs services, la section d’atteinte aux biens, relevant de la Brigade criminelle de la police judiciaire a réussi à mettre la main sur les six membres de ce réseau âgés entre 24 et 60 ans et dont deux recherchés par les services de sécurité. Il s’est avéré que ce réseau préparait des dossiers falsifiés pour obtenir des visas européens en contre partie de sommes d’argent considérables. La perquisition ordonnée par le parquet a permis aux enquêteurs de mettre la main sur un matériel spécialisé dans le faux. Des documents officiels et administratifs des entreprises publiques et privées falsifiés, ainsi que des sceaux contrefaits ont été saisis lors de cette opération.

Dans une déclaration à la presse, l’officier, Touati Mohamed, a déclaré que l’arrestation des membres de ce réseau a eu lieu suite à une plainte déposée par une des victimes contre le propriétaire d’une agence d’assurance de voyage sise à Maraval. Il s´est avéré que la victime a reçu un certificat d’assurance falsifié. Une vaste investigation a été ouverte par les éléments de la section. Le mis en cause a été appréhendé à bord d’une voiture de marque Seat Ibiza. La fouille du véhicule a permis à la saisie de quatre sceaux contrefaits, ainsi que des documents officiels suspects. Munis d’un mandat de perquisition délivré par Monsieur le procureur de la république, les éléments ont saisi au niveau du domicile de l’accusé, un ensemble de documents administratifs falsifiés, deux cachets et un outillage informatique a-t-on fait savoir.

Signalons que les cinq autres personnes ont été arrêtées au cours de la vaste investigation menée par les éléments de la section d’atteinte aux biens. Les six malfaiteurs seront présentés devant le parquet ce Dimanche pour répondre des chefs d’inculpation d’association, faux et usage de faux dans des documents officiels et sceaux, ainsi escroquerie. L’affaire suit son cours.

Fériel.B