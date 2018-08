<span style='text-decoration: underline;'>Pour faux et usage de faux relatif à des documents administratifs et dilapidation de deniers publics</span>:<br><span style='color:red;'>Un responsable d’air Algérie de l’aéroport d’Oran devant la cour d’appel</span>

Pour faux et usage de faux relatif à des documents administratifs et dilapidation de deniers publics

Pour faux et usage de faux relatif à des documents administratifs et dilapidation de deniers publics : Un responsable d’air Algérie de l’aéroport d’Oran devant la cour d’appel

Le dossier de l’employé d’air Algérie mis en cause dans une affaire de faux et usage de faux de documents administratifs, abus de pouvoir et dilapidation de deniers public dont le préjudice a été estimé à plus de 189 millions de centimes, a été jugé hier au niveau de la cour d’appel.

Ce prévenu était employé en tant que responsable au niveau de service du chargement de l’aéroport international d’Ahmed ben Bella d’Oran. Selon les faits, ce mis en cause aurait falsifié des documents de chargement qui lui ont permis de dilapider le montant cité ci dessus. Il importe de souligner que cette affaire a été révélée suite à des informations qui sont parvenues à la direction générale sur certains dépassements. Une enquête interne a été alors ouverte et les investigations arriveront à mettre à jour certains dépassements. Une enquête complémentaire a été ouverte portant sur l’exercice de 2015 à 2017 avant de découvrir un préjudice estimé par les enquêteurs et experts, à 663 millions de centimes. Hier devant la cour d’appel d’Oran, le mis en cause niera d’un bloc les accusations retenus contre lui estimant qu’il a été lui-même victime de ces faits. Le procureur demandera le maintien de la première peine prononcée par le tribunal, soit 2 ans de prison ferme. Alors que la défense plaidera l’innocence en mettant en cause l’expertise par rapport au montant prétendument dilapidé. Il ajouta que son client a été victime d’une machination. L’affaire a été mise en délibéré.

F.Abdelkrim