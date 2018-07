<span style='text-decoration: underline;'>Le mis en cause avait été condamné par le tribunal à 2 ans de prison ferme Un responsable d’air Algérie de l’aéroport d’Oran, jugé prochainement en appel</span>:<br><span style='color:red;'>Un responsable d’air Algérie de l’aéroport d’Oran, jugé prochainement en appel</span>

Le dossier de l’employé d’air Algérie mis en cause dans une affaire de faux et usage de faux, sur document administratif, mauvaise utilisation de fonction et dilapidation de deniers publics dont le préjudice a été estimé à plus de 189 millions de centimes, en seulement un mois.

Ce prévenu était employé en tant que responsable au niveau du service de chargement de l’aéroport international d’Ahmed Ben Bella d’Oran. Selon les faits, il a falsifié des documents de chargement, ce qui lui a permis de dilapider la valeur citée plus haut. Il importe de souligner, que cette affaire a été mise à jour, suite à des informations qui sont parvenues à la Direction générale sur certains dépassements.

Une enquête interne est alors ouverte et les investigations arriveront à mettre à jour certains dépassements. Suite à quoi, les éléments sécuritaires ouvriront à leur tour, une enquête se basant sur l’enquête interne de la direction et la plainte déposée. C’est ainsi qu’il a été déterminé que le mis en cause avait un rôle à jouer dans cette affaire.

Ce dernier, même durant son week-end, était présent au niveau du service du chargement et c’est ainsi qu’il arrivait à encaisser les montants versés par les clients, en contrepartie des services qu’il leur rendait. Il déposait ainsi cet argent au niveau de la caisse pendant 10 jours sans qu’il ne mentionne ces opérations en comptabilité et il omettait d’avoir recours au service informatique, pour brouiller les cartes. Une enquête complémentaire a été ouverte, portant sur les deux dernières années de 2015 à 2017 et dont le préjudice enregistré durant ce temps, a été estimé par les enquêteurs et l’expertise à 663 millions de centimes. Rappelons, que ce mis en cause a été jugé pour ces faits par le tribunal d’Oran et avait été condamné à 2 ans de prison ferme. Après appel interjeté, l’affaire sera jugée à nouveau par la cour d’appel d’Oran prochainement.

Abdelkrim.F