La date du 4 juillet a vécu. Personne ne peut prétendre le contraire, mais il serait faux de croire que c’est aussi la fin de l’option de l’élection présidentielle. Ceux qui poussent vers cette hypothèse nourrissent des ambitions et des objectifs aux contours obscurs et qui interrogent à tous les niveaux. Personne quel qu’il soit ne peut priver le peuple d’élire l’homme qu’il croit le plus apte à prendre en main les rennes du pays.

Ceux qui nous ressassent sans fin qu’il faut obligatoirement passer par une période de transition, jouent avec l’avenir du pays et se donnent le temps de s’organiser pour de viles ambitions personnelles. Entendre des voix qui parlent de 24 et même 48 mois de période de transition est tout simplement inacceptable et constitue une OPA à peine voilée sur la volonté populaire, même si on essaye de jouer sur cette même volonté populaire à laquelle on veut tout faire dire. Une pancarte qui revient chaque semaine portée par la même personne ou le même groupe de personnes ne peut en aucun cas résumer la volonté populaire et faire office de projet politique.

On ne peut plus jouer à ce jeu malsain qui veut que le pays plonge pour une longue période dans le vide constitutionnel total. Un vide géré par des personne (présidium ou autre) qui sont désignées et qui donc n’ont aucune légitimité, et auxquelles on voudrait donner toutes les clefs de l’avenir du pays, puisqu’on leur demande de confectionner une nouvelle constitution, de dessiner un nouveau système de gouvernance, et d’imposer un nouveau système politique. Une hérésie ! Puisque ces gens ne peuvent engager autant de réformes et des réformes aussi profondes alors qu’au départ ils n’ont aucune légitimité de quelque nature qu’elle soit. « kolo ma bounia ala batil fa howa batil ».

Il faut arrêter avec les slogans du dragage et comprendre qu’il s’agit là de l’avenir de toute une nation et que cela doit passer par des élections propres et honnêtes où tous les mécanismes de surveillance seront mis en place pendant cette courte période de transition. Une transition dont la finalité est d’aboutir à organiser ces joutes capitales qui verront la consécration d’un homme ou d’une femme qui jouit de la confiance de la majorité du peuple et qui aura cette force des urnes qui lui permettra d’engager les reformes nécessaires capables d’en finir avec l’ancien système.

C’est ce président là, et seulement lui qui le pourra, car lui il vient de la sanction des urnes et qu’il est légitime, contrairement au présidium qui lui, n’a aucune légitimité sauf la roublardise de certains politiques qui trouvent leur compte dans la perduration de la crise que traverse le pays.

Par Abdelmadjid Blidi