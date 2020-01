<span style='text-decoration: underline;'>Yennayer 2970</span>:<br><span style='color:red;'>Un riche programme concocté par l’association «Numedia»</span>

Comme d’habitude et depuis 2007, l’association culturelle «Numedia » a marqué les festivités du nouvel an Amazigh «Yennayer 2970» par un festival varié et un riche programme concocté, dont les festivités ont été lancées jeudi dernier à 11h à la Médiathèque Municipale. Le lancement de ces festivités a été fait en présence de l’inspecteur général de la wilaya d’Oran, Djillali Sekina, au nom du wali Abdelkader Djellaoui et le directeur de la Culture, Kouider Bouziane, et du président de l’association organisatrice Saïd Zammouche.

Dans son allocution de bienvenue, le représentant du wali a notamment mis l’accent sur l’importance que revêt «Yennayer» dans la préservation de la diversité et la richesse culturelle du pays. Le directeur de la Culture a, quant à lui, salué la contribution de l’association «Numidia» à la valorisation du patrimoine algérien à travers l’animation de cette fête annuelle. Les festivités ont débuté avec une exposition artisanale en présence d’exposants venus d’une vingtaine de wilayas du pays.

Les différents stands mettent ainsi en relief une variété d’articles, dont l’habit traditionnel, les bijoux, la poterie, les verres décorés, les tableaux de peinture, des photos de villages, et des produits de consommation comme le miel, l’huile d’olive, les gâteaux et fruits secs. Une exposition de livres est également proposée aux visiteurs, comprenant des contes pour enfants puisés du patrimoine oral, des romans d’expression amazighe et des ouvrages à caractère pédagogique.

Le vice Président de l’association Akli Aoamar, a détaillé le programme des festivités qui s’étalera jusqu’à dimanche prochain avec notamment des ateliers, «il y’a le festival «Ayred ». C’est une tradition qui est de fêter au niveau de la région de Beni Snous (Tlemcen) depuis des milliers d’années, on essaye de valoriser tout ce qui est amazigh, nous avons invité également une association de la wilaya de Tizi Ouzou qui travaille dans la valorisation de ce carnaval, des ateliers de la promotion de la langue amazigh seront également organisés, avec notamment, l’atelier d’un dictionnaire en ligne des contes du patrimoine ».

Notons que les festivités comportent également des conférences, notre interlocuteur dira dans ce cadre, «on a aussi programmé des conférences, avec un chercheur venu de la wilaya de Naama qui va parler de l’origine des « Ksour », une autre sur un poète de la région de Kabylie, par la suite, il y’a une troupe théâtrale venue de la wilaya de Bejaia qui va organiser un spectacle ».

Hier, des visites guidées étaient programmées pour les participants en coordination avec l’association « Bel Horizon » vers Senta Cruz. L’après midi a été focalisé sur les activités des enfants, avec une projection d’un film en langue amazigh et un spectacle conte pour les enfants avec Djamila Hamitou et Kada Benchemissa.

Aujourd’hui (Samedi), une conférence est prévue à 11h avec le docteur Karim Ouaras, qui concernera la migration linguistique de la région d’Ait Abbes vers Oran. À 14h, un film en langue amazigh sera diffusé réalisé par Mourad Bouamara. Suivi d’une conférence avec l’enseignant historien Mohamed Lounissi qui va parler du sujet «Yennayer comme projet de l’unité Maghrebine ». Un diner sera tenu également à l’auberge de Belgaid, suivi de la célébration de l’an berbère avec une troupe ancestrale (Ighbalen).

Demain matin (dimanche), une vente dédicace sera organisée à 11h et une sortie à travers la ville d’Oran, l’après midi a 17h, un spectacle sera organisé au théâtre d’Oran. Un hommage, lors de ces festivités, sera rendu à l’un des fondateurs de l’association, il s’agit de Djamel Benaouf.

Fethi Mohamed