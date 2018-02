<span style='text-decoration: underline;'>Commémoration des évènements de Sakiet Sidi Youcef</span>:<br><span style='color:red;'>Un riche programme initié par le ministère de la Défense nationale</span>

Un riche programme d’activités

commémoratives du 60ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef, a été initié par le ministère de la Défense nationale mercredi et jeudi, au niveau du musée central de l’Armée «Chadli Benjdid», en hommage aux martyrs qui se sont sacrifiés aux cotés de leurs frères tunisiens, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«A l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef, et en hommage à nos valeureux martyrs, qui se sont sacrifiés corps et âmes, aux cotés de leurs frères tunisiens, à Sakiet Sidi Youcef, le ministère de la Défense nationale organise, du 7 au 8 février 2018, un riche programme d’activités commémoratives, au niveau du musée central de l’Armée, défunt Président Chadli Benjdid (1ère Région militaire)», précise le communiqué. «Au nom du Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général-major, Maddi Boualem, directeur de la Communication, de l’information et de l’orientation à l’Etat-Major de l’ANP, a présidé l’ouverture officielle de cette manifestation historique en présence d’officiers de l’ANP, de l’attaché militaire naval et de l’air auprès de l’ambassade tunisienne, de moudjahidine et de nombreux élèves relevant des Ecoles de formation de l’ANP et des établissements du secteur de l’éducation nationale».

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le général-major, Maddi Boualem a «rappelé la qualité des liens historiques entre les deux pays, en soulignant que les évènements de Sakiet Sidi Youcef constituent une occasion pour revisiter cette période de combat héroïque commun entre les deux peuples frères, et durant laquelle les plus grandes actions de cohésion, de fraternité et de solidarité ont été réalisées». Les événements de Sakiet Sidi Yousef «demeurent une étape marquante et inoubliable comme un symbole de fraternité de liberté et de dignité, et le message pour lequel tant de sacrifices ont été consentis restera un legs dans la préservation des vertus, des valeurs et des principes pour lesquels de braves hommes se sont sacrifiés en martyrs, traçant l’histoire d’une vie empreinte par le génie d’un peuple et la résistance d’une nation que l’histoire a gravé en lettres de feu et de lumière, devenant une référence aux futures générations pour illuminer leur chemin et avancer avec certitude sur la voie de nos valeureux martyrs», a-t-il souligné.

Cette manifestation sera marquée, également, par l’organisation de «plusieurs activités importantes au niveau du Musée Central de l’Armée, défunt Président Chadli Benjdid/1ère RM, à travers l’organisation d’exposition photographique et l’animation de conférences par des professeurs et de chercheurs en histoire», ajoute le communiqué.

Il s’agit d’une «occasion pour commémorer les valeurs et les principes de notre glorieuse guerre de libération et une date mémorable, à travers laquelle se consolide l’esprit d’appartenance nationale et se renforcent les liens de rapprochement et de fraternité entre les deux peuples frères, réunis par un passé commun, riche de victoires, d’héroïsme et de mémoire commune», conclut la même source.