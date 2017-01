<span style='text-decoration: underline;'>20 personnes périssent dans 3 graves accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>Un samedi meurtrier sur nos routes</span>

Trois accidents de circulation, enregistrés hier au niveau des wilayas de M’Sila, Ghardaïa et de Mascara, ont causé 20 morts et plusieurs blessés. L’accident le plus grave a été enregistré dans la wilaya de M’Sila.

Alger: Samir Hamiche

En effet, un véritable drame a été enregistré tôt dans la matinée d’hier sur la route nationale N°46 près de Boussaada dans la wilaya de M’Sila où 10 personnes ont perdu la vie dans un grave accident de la route. Il s’agit d’un renversement d’un bus de transport de voyageurs qui a causé aussi 12 blessés. Selon le compte rendu de la Radio nationale qui citait des sources de la Protection civile, un terrible accident de la route s’est produit ce matin vers 1h30 sur la route nationale 46, au lieu dit Oulteme, à une quinzaine de kilomètres de la Daïra de Boussaada et relevant de la wilaya de Msila, suite au renversement d’un bus de voyageurs assurant la liaison Biskra-Alger, donnant lieu à un lourd bilan: pas moins de 10 morts et 12 blessés dont quatre dans un état «grave».

Un premier bilan faisant état ce matin, de neuf (09) morts, la dixième victime a été dénombrée au niveau de l’hôpital de Boussaada.

Les personnes décédées jusque-là identifiées, sont cinq (5) femmes âgées entre 20 et 70 ans, trois (3) hommes et un (1) enfant. Nous n’avons pas encore d’informations sur la dixième victime. L’accident a aussi fait pas moins de 12 blessés qui ont aussitôt été évacués vers l’hôpital Bachir Rezig de Boussaada par les éléments de la Protection civile, alors que la Gendarmerie nationale a, de son côté, ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident.

Six (6) ambulances des services de la Protection civile et de l’hôpital de Ben S’Rour, une quarantaine d’éléments de la Protection civile, entre secouristes et médecins des unités secondaires de Boussâada et Ben S’Rour, ont été mobilisés pour assurer les opérations de secours.

Dans la wilaya de Ghardaïa, 7 ont trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la route survenu samedi en début d’après-midi à 170 km au Nord-est de Ghardaïa a-t-on appris auprès de la Protection civile. L’accident s’est produit sur le chemin de wilaya N°33 entre Guerrara et El Hadjira, à la frontière administrative entre Ghardaïa et Ouargla, lorsqu’un véhicule utilitaire est entré en collision frontale avec un semi-remorque, a précisé la même source. Il a provoqué la mort sur place de sept personnes qui étaient à bord du véhicule utilitaire et dont les corps ont été transportés vers des structures sanitaires de Guerrara et Hadjira, a indiqué la source. Le chauffeur du camion, grièvement blessé, a été lui, évacué vers l’hôpital de Guerrara le plus proche du lieu de l’accident, selon la Protection civile de Ghardaïa. Il a fallu utiliser un matériel de désincarcération par les équipes combinées de Guerrara et Hadjira pour extraire les corps déchiquetés des victimes ainsi que le chauffeur du camion semi remorque blessé a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Dans la wilaya de Mascara, un autre accident de la circulation survenu dans la commune de Maoussa, a causé 3 morts.

Il faut signaler que face à l’ascension fulgurante du nombre de morts dû à des accidents de la circulation, le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière, Ahmed Nait El Hocine, a affirmé le 2 janvier dernier, que de nouvelles mesures plus coercitives à l’encontre des conducteurs contrevenants vont entrer en vigueur dès le premier trimestre de l’année en cours.

Intervenant sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, M. Nait El Hocine a indiqué par ailleurs, que durant l’année 2016, il y a une baisse des indicateurs de l’insécurité routière.