<span style='text-decoration: underline;'>Tourisme en Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Un secteur à la recherche d’une thérapie de choc</span>

Les potentialités touristiques de l’Algérie sont indéniables. Voilà un pays que la nature a pourvu de toutes les grâces, allant d’un littoral de plus de 1200 kilomètres, à l’immensité d’un Sahara envoûtant, en passant par des forêts envoûtantes et des montagnes majestueuses, mais qui pourtant peine à lancer une industrie touristique qui lui tend, pourtant, grands ouverts ses bras.

Une incompréhensible situation que les pouvoirs publics tendent à corriger, sans y parvenir malheureusement jusqu’à ce jour. Aujourd’hui que l’argument sécuritaire n’a plus sa place, car l’Algérie est l’un des pays africains le plus sécurisé, on est obligé d’admettre qu’il manque une vraie stratégie dans ce domaine et surtout une réelle volonté de faire de notre pays l’une des destinations les plus ciblées par les grands tour-opérateurs du tourisme.

Il faut dire qu’à ce jour nous ne savons pas encore vendre la destination Algérie, et ce n’est pas les quelques centaines de touristes étrangers qui visitent notre pays qui pourront nous démentir. L’Algérie demeure une destination méconnue dans le monde, car, nous n’avons pas su la remettre sur la carte des pays touristiques. Nous n’avons pas aussi su former le personnel qualifié dans ce domaine. Nous avons toujours considéré ce secteur commun secteur mineur, car, depuis toujours le pétrole coulait à flot et remplissait les caisses de l’Etat. Nous n’avons tout simplement pas construit une vraie politique du tourisme et avons pris un grand retard dans le domaine.

Les chiffres établis par de sérieux organismes, sont révélateurs du retard enregistré par notre pays dans ce domaine. Bien sûr nous ne parlerons pas ici des grands pays touristiquement que sont la France avec 86 millions de touristes en 2017, l’Espagne avec 82 millions, l’Italie, la Chine ou les Etats-Unis qui oscillent entre 77 et 58 millions de touristes, mais simplement de nos proches voisins. Le Maroc avec plus de 11 millions de touristes dans la même période, l’Egypte avec 8,2 millions ou la Tunisie avec 7,1 millions. Des chiffres qui donnent le tournis quand on sait que dans la même période l’Algérie n’a pu compter que 2,5 millions de touristes. Et encore que ce chiffre est en nette augmentation par rapport aux années précédentes puisqu’il a connu un bond de 20,2%.

Mais tout cela reste bien maigre comparativement à nos voisins, notamment l’Egypte et la Tunisie qui connaissent une situation sécuritaire assez précaire. Nos retards et nos tergiversations nous ont coûté assez cher dans un secteur qui pourrait constituer une manne d’argent tout aussi importante que ce que nous rapportent les hydrocarbures, car, nous avons les potentialités naturelles et logistiques pour réaliser cet objectif.

Hier justement, se sont ouverts à Alger les Assises nationales du tourisme au Palais des Nations. Des assises qui devront permettre de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre du Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) adopté par le Gouvernement en 2008. Ces assises organisées par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat en collaboration avec l’Agence nationale du développement touristique sous le haut patronage du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, se fixent pour objectif d’évaluer la mise en œuvre du Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) à l’horizon 2030 à travers le débat et l’échange de vues entre près de 1.000 participants dont des universitaires, des experts, des professionnels du tourisme, des acteurs privés dans le but d’établir une économie hors hydrocarbures et promouvoir la destination Algérie, le patrimoine naturel, historique, culturel et cultuel du pays.

Les assises définiront la fin de la première phase du SDAT 2008-2018 qui a connu le lancement de plusieurs projets à caractère prioritaire à l’image du soutien à l’investissement, l’aménagement des hôtels publics et le renforcement de la formation.

Quelques jours auparavant, les 16 et 17 janvier dernier, ont eu lieu les 10èmes Journées du marketing touristique qui se sont soldées par plusieurs recommandations dont l’étude de la conformité du dossier d’agrément: pertinence du choix d’investissement (véritable étude de marché reflétant le projet et capacité à prévoir le type d’investissement nécessaire pour les territoires). Ils ont aussi proposé une «veille» sur les marchés internes et externes: identification des besoins des clientèles ciblées, suivi d’indicateurs à l’échelle du territoire (fréquentations des structures d’hébergement, mesure de la satisfaction).

Ils ont demandé aussi à ce que soient initiées des études-diagnostic sur des thématiques encore «sous exploitées»: le thermalisme, afin de moderniser le secteur, et le patrimoine gastronomique algérien «à sublimer, afin de créer des destinations touristiques dites +gourmandes+».

Les participants ont recommandé, aussi, de mettre à niveau le Plan qualité tourisme en Algérie. Il s’agit, dans ce cadre, de «réactualiser la classification hôtelière afin de l’adapter aux standards internationaux» et de «redynamiser et mettre à jour le label +qualité tourisme+ au sein de l’ensemble du secteur restauration-hôtellerie».

Pour ce qui est des ressources humaines, il est recommandé de rendre la filière tourisme «plus attractive» auprès des jeunes, de développer la culture client et programmer des formations continues et mises à niveau des savoirs, notamment en matière de marketing digital, en partenariat avec l’Ecole nationale supérieure du tourisme (ENST) et les différents établissements de formation privés.

Ils ont appelé, à cet égard, à aller vers un marketing «identitaire» et à promouvoir la formation dans les technologies de l’information et de la communication (TIC). A cet effet, «l’amélioration et le développement en permanence des contenus des sites web et leur actualisation», ont été identifiés comme des mesures indispensables. D’autres recommandations ont aussi été suggérées par les participants comme l’a rapporté l’agence officielle APS.

Certes, on ressent un certain frémissement dans le secteur, mais force est de reconnaître qu’à ce jour, nous sommes encore loin de cet objectif suprême de faire du tourisme une autre économie encore plus puissante que ce que rapportent les hydrocarbures à l’Algérie. Le chemin est encore long, amis il s’agit de faire le bon diagnostic d’abord pour ensuite pouvoir administrer la bonne thérapie qui pourrait faire sortir le tourisme de sa léthargie.

A.Blidi